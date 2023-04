‘കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൈ വായിലിടുന്നത്​ കാണുമ്പോൾ എടുത്തുമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത്​. വിശക്കുന്നത്​ കൊണ്ടാകില്ല ആ ശീലം. അതിന് കാരണമുണ്ട്...’

cancel By ഡോ. ജിസ്സ് തോമസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വയം സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി പതുക്കെപ്പതുക്കെ ഉറക്കത്തിലേക്ക്​ വഴുതിപ്പോകുന്നത്​ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക്​ അലോസരമായ കാര്യങ്ങളിൽനിന്ന്​ സ്വയം ശാന്തമായി കൂളായി മാറുന്നത്​. നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഇത്തരം സ്വയം സാന്ത്വന വഴികൾ കണ്ടെത്തി സമ്മർദങ്ങളിൽനിന്ന്​ രക്ഷപ്പെടുന്നവരാണ്​. സെൽഫ്​ സൂതിങ്​ എന്ന ഇക്കാര്യത്തിന്​ ഒട്ടേറെയുണ്ട്​ പ്രാധാന്യം​. കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കാൻ കഴിയാതെ അസ്വസ്ഥമാകുന്ന രാത്രികളിൽ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും ഇത്​. സെൽഫ്​ സൂതിങ്​ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

 കുഞ്ഞിന്​ തന്‍റെ മൂഡ്​ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ബാല്യത്തിന്‍റെ പ്രകോപനങ്ങൾ കുറക്കാനാകുന്നു.

 ചെറിയ ഉറക്കത്തിലേക്ക്​ കുഞ്ഞ്​ കടക്കുന്നത്​ സെൽഫ്​ സൂതിങ്ങിലൂടെയാണെങ്കിൽ ഏറെനേരം ശാന്തമായ ഉറക്കം ലഭിക്കും.

 കുഞ്ഞ്​ ഇത്തരം ശീലത്തിലേക്ക്​ നീങ്ങിയാൽ അമ്മയുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക്​ കൂടുതൽ നേരം കിട്ടും.

 കുഞ്ഞ്​ സ്വയം ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശീലിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വയം നിയന്ത്രണവും പഠിക്കുകയാണ്​. ഭാവിയിൽ അത്​ നല്ല പെരുമാറ്റം പുലർത്താൻ സഹായിക്കും.

സ്​പർശനം, വിറക്കൽ, ചലനം എന്നിവയാണ്​ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയുള്ള സ്വയം സാന്ത്വന ശീലങ്ങൾ. കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണുന്ന ശീലങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്​...

 വിരലുകളും മുഷ്ടിയും നക്കുക

 എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നക്കുക

 കൈകൾ കോർത്തുപിടിക്കുക

 മൂക്കിലോ ചെവികളിലോ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക

 കണ്ണുകൾ തിരുമ്മുക

 കൈയിൽ നൽകുന്ന കുപ്പിയോ പുതപ്പോ കടിക്കുക

 ഇരുവശത്തേക്കും തലയാട്ടുക

 നെഞ്ചിലെ വിറയൽ കേൾക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മൂളുക

 ചുണ്ടുകളോ മുടിയോ തുടക്കുക

 വിരലുകൾക്ക്​ ഇടയിൽ പുതപ്പിന്‍റെ അരികിട്ട്​ വലിക്കുക പരിശീലനം വേണം സ്വയം സാന്ത്വനത്തിന്

പിറന്ന്​ ആദ്യ നാളുകളിൽ കുഞ്ഞിന്​ സ്വയം സാന്ത്വനത്തിന്​ കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഉറങ്ങാനായി കുഞ്ഞ്​ അമ്മയെ വല്ലാതെ ആശ്രയിക്കും. മുലയൂട്ടുമ്പോഴോ ആട്ടുമ്പോഴോ മെല്ലെ തട്ടുമ്പോഴോ ഒക്കെ കുഞ്ഞ്​ സാന്ത്വനപ്പെട്ട്​ ഉറങ്ങും. കുഞ്ഞിന്​ നാലുമാസമാകുമ്പോൾ സ്വയം സാന്ത്വനത്തിനുള്ള ശേഷി കൈവരിക്കുന്നത്​ കാണാം. സ്വയം ചെയ്യുന്ന അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ തടയരുത്​. കൈ വായിലിടുന്നത്​ കാണുമ്പോൾ എടുത്തുമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത്​. വിശക്കുന്നത്​ കൊണ്ടാകില്ല ആ ശീലം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭാവിയിൽ കൈചപ്പുന്നവരായി അവർ മാറുകയുമില്ല. കുഞ്ഞ്​ സ്വയം സാന്ത്വനം കണ്ടെത്തുകയാണ്​ ഇതിലൂടെ. കിടക്കുന്നതിനിടെ കുഞ്ഞ്​ ചിണുങ്ങുന്നത്​ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കാനാണ്​ അമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുഞ്ഞിന്​ നാലോ അ​ഞ്ചോ മാസമായെങ്കിൽ ചിണുങ്ങുമ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന്​ എടുക്കാതെ കുറച്ച്​ നേരം സ്വയം ശാന്തമാകുമോയെന്ന്​ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുഞ്ഞ്​ കരയുമ്പോൾ എടുക്കരുതെന്നല്ല ഇതിനർഥം. പകരം കുഞ്ഞിന്‍റെ ആശയവിനിമയം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ്​. കരയുകയാണ്​ എങ്കിൽ എടുക്കുക തന്നെ വേണം. സ്വയം സാന്ത്വനം എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കാം

DAY 1-4 സ്വയം ശാന്തമാകാൻ എന്താണ്​ കുഞ്ഞ്​ എടുക്കുന്നതെന്ന്​ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുതപ്പ്​, കളിപ്പാട്ടം എന്നിവ നോക്കി വെക്കണം. പകൽ നേരം ചിണുങ്ങുമ്പോൾ അതേ കളിപ്പാട്ടം നൽകണം. കരഞ്ഞാൽ അതേ കളിപ്പാട്ടം ഒന്നെടുത്തുമാറ്റി വീണ്ടും നൽകാം. DAY 4-8 അടുത്ത ദിനങ്ങളിൽ രാത്രി അതേ കളിപ്പാട്ടം കളിക്കാൻ നൽകുക. തൊട്ടിലിനടുത്തോ കിടക്കുന്നതിനോ ട്​ ചേർത്തോ അത്​​ വെക്കണം. കുഞ്ഞ്​ കരഞ്ഞാൽ കളിപ്പാട്ടം എടുത്ത്​ നൽകണം. പതുക്കെപ്പതുക്കെ കളിപ്പാട്ടത്തിൽ മുഴുകി കുഞ്ഞ്​ കരച്ചിൽ മറന്ന്​ ഉറക്കത്തിലേക്ക്​ വീഴും. DAY 8 കുഞ്ഞ്​ സ്വയം സാന്ത്വനം പരിശീലിച്ചാൽ ഇനി രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽനിന്ന്​ എഴുന്നേറ്റാൽ തന്നെ കാണും വിധം കളിപ്പാട്ടം വെക്കുക. കരച്ചിൽ കേട്ടാൽ അൽപനേരം ശ്രദ്ധിച്ച്​ കുഞ്ഞ്​ കളിപ്പാട്ടം എടുത്ത്​ കരച്ചിൽ മാറുന്നുണ്ടോയെന്ന്​ നോക്കണം. വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക്​ കുഞ്ഞ്​ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളിൽനിന്ന്​ നിങ്ങൾക്ക്​ മോചനം ലഭിച്ചെന്ന്​ ഉറപ്പിക്കാം. ഇവ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം

1. കുഞ്ഞിനെ ഉറങ്ങാനായി മുലയൂട്ടുന്നത്​ അല്ലെങ്കിൽ കരയുമ്പോഴൊക്കെ മുലയൂട്ടുന്നത്​ 2. ആട്ടിയാട്ടി ഉറക്കുന്നത്​ 3. ഉറങ്ങാനായി കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട്​ വണ്ടിയിലോ മറ്റോ യാത്ര പോകുന്നത്​ 4. എപ്പോഴും കളിവണ്ടിയിൽ ഇരുത്തുന്നത്​ 5. ഉറങ്ങുംവരെ കൂടെ കിടക്കുന്നത്​ 6. കുഞ്ഞ്​ ഉണരുമ്പോഴെല്ലാം വായിൽ ഡമ്മി നിപ്പിൾ നൽകുന്നത്​ ●

Self-Soothing: What it is, Benefits, & Techniques to Get Started