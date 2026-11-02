അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസ്; യൂട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു

അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസ്; യൂട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചുtext_fields
കൊച്ചി: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അശ്ലീല, നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ പ്രമുഖ യൂട്യൂബറായ 'തൊപ്പി' എന്ന നിഹാദിനെതിരെ പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ആലുവ റൂറൽ സൈബർ പൊലീസാണ് എറണാകുളം സി.ജെ.എം കോടതിയിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്.
ഐ.ടി ആക്ടിലെ വിവിധ പ്രമുഖ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തൊപ്പിയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ തർക്കങ്ങളുമാണ് ഇത്തരം സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊതുവേദിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കാരണമായതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ.
പൂർണ്ണമായും പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതിക്കെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. തുടർന്ന് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചതോടെ സംസ്ഥാന ഡി.ജി.പി തന്നെ നേരിട്ട് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയുമായിരുന്നു.
സൈബർ സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് തൊപ്പിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, പ്രസ്തുത ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ യൂട്യൂബ് ചാനലും വിവാദ വിഡിയോകളും പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ് യൂട്യൂബ് അധികൃതർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചാനൽ അധികൃതർ നീക്കം ചെയ്തത്.
അതിനിടെ, കേസിൽ ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിക്കെതിരെ പൊലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇയാൾ ഹാജരാകാൻ തയാറായിരുന്നില്ല.
തുടർന്ന് അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയും ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുകയും ചെയ്തു. നടപടി കടുപ്പിച്ചതോടെയാണ് പ്രതി പിന്നീട് കോടതിയെ സമീപിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തേടിയത്. നിലവിൽ പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം കോടതിയുടെ സജീവ പരിഗണനയിലാണ്.