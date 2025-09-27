സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയിൽ ഹൈടെക് കോപ്പിയടി; പരിശോധനക്കിടെ ഇറങ്ങിയോടിയ യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽtext_fields
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ പി.എസ്.സി പരീക്ഷക്കിടെ കോപ്പിയടിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ. പെരളശേരി സ്വദേശി എൻ.പി. മുഹമ്മദ് സഹദാണ് പിടിയിലായത്. പോക്കറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ച കാമറ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കോപ്പിയടി. പയ്യാമ്പലം ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് മെയിൻ പരീക്ഷയിലാണ് സംഭവം. സംശയം തോന്നിയ അധികൃതർ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കവെ ഇറങ്ങിയോടിയ സഹദിനെ പിന്നീട് ടൗൺ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ക്യാമറയും ബ്ലൂ ടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് സഹദ് കോപ്പിയടിച്ചത്. ഇയാൾ നേരത്തെ പി.എസ്.സിയുടെ അഞ്ച് പരീക്ഷകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷകളിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമത്വം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കും. ഷർട്ടില് ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറയിലൂടെ സുഹൃത്തിന് ചോദ്യങ്ങള് കൈമാറുകയും ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് വഴി പറഞ്ഞുകൊടുത്ത ഉത്തരങ്ങള് എഴുതാനും ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പിടിവീണത്.
പരീക്ഷ ആരംഭിച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇയാൾ കോപ്പിയടിക്കുന്നതായുള്ള സംശയം തോന്നുകയും ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പി.എസ്.സി വിജിലൻസ് വിഭാഗം കോപ്പിയടി പിടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഉദ്യോഗാർഥി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും ഇറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ടൗൺ ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. കോപ്പിയടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കാമറയും കണ്ടെത്തി.
