cancel ദ​മ്മാം: എ​ന്തി​നാ​ണ്​ മ​ക​ൻ ഈ ​ക്രൂ​ര​കൃ​ത്യം ചെ​യ്​​ത​തെ​ന്ന്​ ത​നി​ക്ക്​ ഒ​രു​ത്ത​ര​വും പ​റ​യാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്ടി​ൽ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ന​ട​ത്തി​യ അ​ഫാ​​ന്റെ പി​താ​വ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹീം. അ​വ​ന്​ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത ഉ​ള്ള​താ​യി അ​റി​യി​ല്ല. വീ​ടു​വി​റ്റ്​ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​ൻ എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​മാ​യി അ​വ​ൻ പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ ബൈ​ക്കി​ൽ ഒ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും പ​ല​രും എ​ന്നെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തൊ​ക്കെ ഇ​ന്ന​ത്തെ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രു​ടെ രീ​തി​ക​ള​ല്ലേ എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ ഞാ​ൻ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഈ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​വ​ൻ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന ക​ട​ത്തി​ലെ പ​കു​തി​യോ​ളം ഞാ​ൻ ഇ​വി​ടു​ന്ന്​ അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു. എ​​​ന്റെ ഉ​മ്മ​യു​മാ​യും, സ​ഹോ​ദ​ര​നു​മാ​യൊ​ക്കെ അ​വ​ൻ ന​ല്ല ബ​ന്ധ​മാ​ണ്​ പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഉ​മ്മൂ​മ്മ​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത്​ അ​വ​ൻ മി​ക്ക​​പ്പോ​ഴും പോ​കും. അ​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ ഉ​മ്മ അ​വ​ന്​ കാ​ശൊ​ക്കെ കൊ​ടു​ത്താ​ണ്​ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കാ​റ്. ക​ട​ക്കാ​ർ വ​ല്ലാ​തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​ന്ന്​ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ദ​മ്മാ​മി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ല്ലാ പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ശ​രി​യാ​ക്കി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ​യും മ​ക​നു​മൊ​ക്കെ അ​ത്​ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ക​ട​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്ത്​ ന​ല്ലൊ​രു ജീ​വി​തം ന​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന എ​​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്​ പി​ന്തു​ണ​ത​രു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ശി പി​ടി​ച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ‘ഓ​ ​അ​വ​ന്​ ഭ്രാ​ന്താ’ എ​ന്ന്​ ഒ​ഴു​ക്ക​ൻ മ​ട്ടി​ൽ ഭാ​ര്യ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ക​ന്​ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​താ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​ർ​ക്കു​മ​റി​യി​ല്ല. Show Full Article

