    Posted On
    date_range 18 April 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 18 April 2026 6:15 AM IST

    കാത്തിരിപ്പ്...വികസനത്തെ നവമായി നിർവചിക്കുന്ന പുതിയ ഭരണത്തിനായി

    ഫ​ല​മ​റി​യാ​ൻ ഇ​ത്ര ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലു​മി​ല്ല. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നു മു​മ്പു​ത​ന്നെ പ്ര​വ​ച​ന​രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ചാ​ന​ലു​ക​ളും ഇ​നി​യൊ​രു നി​മി​ഷം കാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ രീ​തി​ശാ​സ്ത്രം അ​റി​യാ​വു​ന്ന​വ​ർ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ആ​രം​ഭം​മു​ത​ലേ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​മാ​ണ് പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം. അ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ടും ശാ​സ്ത്രീ​യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ചി​ല നി​ഗ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും.

    ക​ണ​ക്കി​ലെ ക​ളി​യി​ൽ വ്യാ​പ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് യ​ഥാ​സ​മ​യം പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത് അ​ത്ര ലാ​ഘ​വ​ത്തോ​ടെ കാ​ണേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മ​ല്ല. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ 78.27 ശ​ത​മാ​നം, അ​ഞ്ചാം ദി​വ​സം പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​യ​പ്പോ​ൾ 79.63 ശ​ത​മാ​നം. കൃ​ത്യ​മാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ എ​ണ്ണി​ക്ക​ഴി​യ​ണം. ഇ​തി​നാ​ണ് കൊ​ട്ട​ക്ക​ണ​ക്കെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ് എ.​ഐ​യി​ലെ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് വൃ​ത്തി​യി​ൽ ഒ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു കൂ​ട്ടാ​ൻ​പോ​ലും ക​മീ​ഷ​നു ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു വ​രു​ന്ന​ത് ക​ഷ്ട​മാ​ണ്. ആ​കെ പോ​ൾ ചെ​യ്ത വോ​ട്ടെ​ത്ര​യെ​ന്ന് എ​ണ്ണു​മ്പോ​ള​റി​യാം എ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്.

    അ​പ​ഗ്ര​ഥ​ന​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​നു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും കാ​ല​മാ​ണ് വോ​ട്ടി​ടു​ന്ന​തി​നും എ​ണ്ണു​ന്ന​തി​നും മ​ധ്യേ​യു​ള്ള ഇ​ട​വേ​ള. സ്വ​ന്തം സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഏ​റ​ക്കു​റെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മി​ക്ക​വാ​റും തെ​റ്റു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് നൂ​റി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ന​വാ​സ​ത്തി​നു പോ​കു​മെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വും നൂ​റി​ന്റെ മേ​നി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​ന്ന് ത​ണു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ഹാ​നി​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് പോ​ളി​ങ്ങി​നു മു​മ്പേ ഞാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ, എ​ന്റെ വോ​ട്ട് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നു ത​ന്നെ ന​ൽ​കി. നൂ​റി​ന്റെ മേ​നി പ​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ തൂ​ക്കു​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​വ​രെ ആ​ശ​ങ്കാ​കു​ല​രാ​യി. 72 എ​ന്ന മാ​ജി​ക് ന​മ്പ​റാ​ണ് തൂ​ക്കൊ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​ഖ്യ. എ​ത്ര കു​റ​ഞ്ഞാ​ലും 75 എ​ന്ന ഉ​റ​പ്പാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​ള്ള​ത്.

    ന​ന്നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​വ​രെ വ​ന​വാ​സ​ത്തി​ന​യ​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന​യ​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​ണ്. ഹം​ഗ​റി​യി​ൽ വി​ക്ട​ർ ഓ​ർ​ബ​ൻ 16 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പു​റ​ത്താ​യി. ഓ​ർ​ബ​നെ​പ്പോ​ലെ തീ​വ്ര ദേ​ശീ​യ​വാ​ദി​യാ​യ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്കും പ​തി​ന​ഞ്ചാം വ​ർ​ഷം ജ​നം വി​ശ്ര​മം വി​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ എ​നി​ക്കു​ണ്ട്. യു.​എ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി ര​ണ്ടു ടേം ​ആ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​പ്ര​കാ​രം പ​രി​ധി ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നെ ന​മ്മ​ൾ എ​ത്ര​കാ​ലം സ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഹി​റ്റ്ല​റെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ്രി​ട്ട​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പ് ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കി​യ വി​ൻ​സ്റ്റ​ൻ ച​ർ​ച്ചി​ലി​നെ യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​രം ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ജ​ന​ത വി​ശ്ര​മ​ത്തി​നു വി​ട്ടു. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​വ​ർ ച​ർ​ച്ചി​ലി​നെ തി​രി​കെ​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.

    ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​മ്പ​തി​ന്റെ വോ​ട്ട്, വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന വാ​യ്ത്താ​രി സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി കേ​ട്ടു. കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ക​ണ​ക്കി​ൽ അ​ള​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​ടി​ഞ്ഞു​താ​ഴു​ന്ന​തു​മാ​യ റോ​ഡ​ല്ല വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ന്തു​ഷ്ടി​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യം. അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി​യി​ലെ ഡെൻറ​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ജാ​തീ​യ​മാ​യ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​വും അ​പ​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും സ​ഹി​ച്ച് ഒ​രു ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യി. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പൂ​രി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത ഡാ​ഷി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​നു പ​രി​ചി​ത​നാ​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ണ് രേ​വ​ന്ത് റെ​ഡ്ഡി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​ണ് അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി​യി​ലെ കി​രാ​ത​പ​ർ​വ​ത്തി​ലെ നാ​യ​ക​നാ​യ ഡോ. ​എം.​കെ. റാം. ​ജ​ന്മം​ത​ന്നെ ശാ​പ​മാ​യി മാ​റി​യ രോ​ഹി​ത് വെ​മു​ല​യു​ടെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി നി​തി​ൻ രാ​ജ് ന​മ്മു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പി.​ആ​ർ വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഥ​മി​ല്ലാ​താ​കു​ന്നു. വ്യ​ക്തി​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യും രൂ​പ​രേ​ഖ​യും ച​മ​യ്ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. കാ​ത്തി​രി​പ്പ് അ​തി​നു വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നൊ​രു സു​ഖ​മു​ണ്ട്.

    മുൻ എം.പി, രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ൻ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ, അഭിഭാഷകൻ)

    TAGS: kerala election, development, election, New administration
    News Summary - Waiting...for a new administration that redefines development
