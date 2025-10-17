Begin typing your search above and press return to search.
    17 Oct 2025 1:08 PM IST
    വിയ്യൂർ ജയിൽ ലൈബ്രറിക്ക് സാഹിതി അക്ഷര നിധി പുരസ്കാരം

    വിയ്യൂർ ജയിൽ ലൈബ്രറി

    തൃ​ശൂ​ർ: സം​സ്കാ​ര സാ​ഹി​തി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​വു​മാ​യ ലൈ​ബ്ര​റി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ട​ക്കേ​ട​ത്ത് സ്മാ​ര​ക സാ​ഹി​തി അ​ക്ഷ​ര നി​ധി പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് വി​യ്യൂ​ർ ജി​ല്ല ജ​യി​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി അ​ർ​ഹ​മാ​യി.

    25,000 രൂ​പ​യു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും പ്ര​ശ​സ്തി പ​ത്ര​വും ഫ​ല​ക​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​രം നി​രൂ​പ​ക​ൻ ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ട​ക്കേ​ട​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20ന് ​രാ​വി​ലെ 10ന് ​സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി ച​ങ്ങ​മ്പു​ഴ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ​യി​ൽ നി​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ്രി​സ​ൺ ആ​ൻ​ഡ് ക​റ​ക്ഷ​ണ​ൽ ഹോം ​സൂ​പ്ര​ണ്ട് കെ. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും.

    കെ. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ജി​ല്ല ജ​യി​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കെ 2022ൽ ​സ​ദ്ഗ​മ​യ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കാ​യി ഏ​ക​ദി​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത 18 ത​ട​വു​കാ​ർ എ​ഴു​തി​യ ര​ച​ന​ക​ൾ ‘ചു​വ​രു​ക​ളും സം​സാ​രി​ക്കും’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​റ് സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും നാ​ല് സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യും മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഒ​രു എ ​ഫോ​ർ ഷീ​റ്റ് പേ​പ്പ​ർ കൊ​ണ്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ 40 പേ​ജു​ക​ളു​ള്ള മി​നി​യേ​ച്ച​ർ പു​സ്ത​ക​മാ​ക്കി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​യി​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും സ​ജീ​വ​മാ​യ വാ​യ​നാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റാ​ൻ ഇ​ത് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് വാ​യ​ന​യു​ടെ മ​ഹി​മ​യും എ​ഴു​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും പ​ക​ർ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത കെ. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ ‘അ​ക്ഷ​ര ചി​കി​ത്സ’ എ​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭം ഏ​റെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​വു​മാ​യി മാ​റി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് പ്ര​ഥ​മ സാ​ഹി​തി അ​ക്ഷ​ര നി​ധി പു​ര​സ്കാ​രം അ​ന്ന​ത്തെ ജ​യി​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ട് ആ​യി​രു​ന്ന കെ. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തെ​ന്ന് പു​ര​സ്കാ​ര സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പി.​വി. കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ, ഡോ. ​പി. സ​ര​സ്വ​തി, പി.​എ​ൽ. ജോ​മി, സം​സ്കാ​ര സാ​ഹി​തി ജി​ല്ല ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ത്താ​ർ ആ​ദൂ​ർ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നി​ൽ സ​മ്രാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

