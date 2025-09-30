ശിവകുമാറിന് വിശിഷ്ട റെയിൽ സേവ പുരസ്കാർ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 30 Sept 2025 11:41 AM IST
Updated Ondate_range 30 Sept 2025 11:41 AM IST
ശിവകുമാറിന് വിശിഷ്ട റെയിൽ സേവ പുരസ്കാർtext_fields
News Summary - vishisht rail seva puraskar to Shivakumar
കൊച്ചി: കളമശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ ആർ. ശിവകുമാറിന് ഈ വർഷത്തെ വിശിഷ്ട റെയിൽ സേവ പുരസ്കാർ. 29 വർഷമായി റെയിൽവേയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശിവകുമാറിന് മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ഇതേപുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കളമശ്ശേരി മരക്കാർ റോഡ് സ്നേഹനഗർ സ്വദേശിയാണ്.
മിനു ശിവകുമാറാണ് ഭാര്യ. അദ്വൈത് ശിവ, കീർത്തന ശിവ എന്നിവർ മക്കളാണ്.
