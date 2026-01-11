Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    11 Jan 2026 11:05 PM IST
    Updated On
    11 Jan 2026 11:05 PM IST

    ജനാഭിപ്രായം തേടാനെന്ന വ്യാജേന രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത് അനുവദിക്കില്ല -പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

    ജനാഭിപ്രായം തേടാനെന്ന വ്യാജേന രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത് അനുവദിക്കില്ല -പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
    വി.ഡി സതീശൻ

    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ചി​ല​വ​ഴി​ച്ച്, വി​ക​സ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടാ​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടാ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ല്‍ നി​ന്നും പ​ണം ന​ല്‍കി സ്വ​ന്തം പാ​ര്‍ട്ടി​ക്കാ​രെ വാ​ള​ന്‍റി​യ​ര്‍മാ​രാ​ക്കി ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ടം വി​വ​ര​ക്കു​ന്ന ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക​ൾ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച്​​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഖ​ജ​നാ​വി​ല്‍ നി​ന്നും പ​ണം എ​ടു​ത്ത് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​യാ​ല്‍ ഏ​ത​റ്റം​വ​രെ​യും നി​യ​മ​യു​ദ്ധം ന​ട​ത്തി ആ ​പ​ണം തി​രി​ച്ച​ട​പ്പി​ക്കും.

    പ​ത്ത് വ​ര്‍ഷം ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ചോ​ദി​ക്കാ​ത്ത അ​ഭി​പ്രാ​യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ത​ലേ​മാ​സം വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ ക​യ​റി​യ​ങ്ങി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് വ്യാ​ജ​മാ​ണ്. പാ​ര്‍ട്ടി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ക്ക് സ​ര്‍ക്കാ​ർ പ​ണം​ന​ല്‍കി രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന രീ​തി വി​ല​പ്പോ​വി​ല്ല. സ്വ​ന്തം പാ​ര്‍ട്ടി​ക്കാ​രെ ഖ​ജ​നാ​വി​ല്‍ നി​ന്നും കോ​ടി​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്‍മാ​റ​ണം. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യും നേ​രി​ടു​​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ല്‍ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റു​മാ​രെ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സി.​ഐ.​ടി.​യു സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് ക​ത്ത് ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പാ​ര്‍ട്ടി​ക്കാ​രെ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്കം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​മാ​ണ്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ല്‍ ആ​ര് കു​റ്റം ചെ​യ്താ​ലും ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം. ത​ന്ത്രി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ള്‍ അ​യാ​ള്‍ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​യാ​യ​തെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്കു​ണ്ട്. മ​ന്ത്രി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്താ​ലും ത​ന്ത്രി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്താ​ലും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യ​ണം. മു​ന്‍ ദേ​വ​സ്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ള്‍ അ​ത് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ളെ മു​ന്‍മ​ന്ത്രി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്താ​ലും എ​ന്തി​നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം. എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് മേ​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വി​മ​ര്‍ശി​ച്ച​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യം കോ​ട​തി​യും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മം നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ഴി​ക്ക് പോ​ക​ണം -പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Kerala GovtsurveySabarimala NewsPinarayi VijayanVD Satheesan
    News Summary - VD Satheesan against the government survey
