    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 8:20 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 8:20 AM IST

    1157 സ്​കൂൾ​ കെട്ടിടങ്ങൾ ‘അൺഫിറ്റ്’; അപകടം അരികെ

    • 891 എ​ണ്ണ​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ
    • എ​യ്​​ഡ​ഡി​ൽ 263; അ​ൺ എ​യ്​​ഡ​ഡി​ൽ മൂ​ന്ന്
    1157 സ്​കൂൾ​ കെട്ടിടങ്ങൾ ‘അൺഫിറ്റ്’; അപകടം അരികെ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്​​ഥ​യി​ലു​ള്ള 1157 ‘അ​ൺ​ഫി​റ്റ്’ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ. ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത​തും പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കേ​ണ്ട​തു​മാ​ണെ​ന്ന്​ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ്​ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി. ഇ​തി​ൽ 891 എ​ണ്ണം (77 ശ​ത​മാ​നം) സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​ണ്. 263 എ​ണ്ണ​മാ​ണ് എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലു​ള്ള​ത്. അ​ൺ എ​യ്​​ഡ​ഡി​ൽ മൂ​ന്നെ​ണ്ണം മാ​ത്ര​വും.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 5551 ആ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 16 ശ​ത​മാ​നം വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ത​ന്നെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ല​ഭി​ക്കാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​യി​ൽ മ​ഹാ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളെ ഇ​രു​ത്തി അ​ധ്യ​യ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    കൊ​ല്ലം തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്കൂ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഷോ​ക്കേ​റ്റ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മ​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ വ്യാ​പ​ക ച​ർ​ച്ച​ക്കും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും​ വ​ഴി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ സി.​ആ​ർ. മ​ഹേ​ഷി​ന്‍റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ അ​ൺ​ഫി​റ്റാ​യ സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ അ​ൺ​ഫി​റ്റ്​ ഗ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്​; 143 എ​ണ്ണം. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ 134ഉം ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ 120ഉം ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​ൺ​ഫി​റ്റ്​ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ള്ള അ​ൺ​എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം കൊ​ല്ല​ത്തും ഒ​ന്ന്​ തൃ​ശൂ​രി​ലു​മാ​ണ്.

