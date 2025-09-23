Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 7:03 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 7:03 PM IST

    ആശയക്കുഴപ്പമില്ല, വികസന സദസ്സുമായി യു.ഡി.എഫ്​ സഹകരിക്കില്ല: വീണ്ടും മുന്നണി​ കൺവീനറുടെ കത്ത് ​പുറത്തുവിട്ടു

    UDF
    തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വികസന സദസ്സിനോട് സഹകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഘടകകക്ഷികൾക്കും ജില്ല ചെയർമാൻമാർക്കുമുള്ള കത്ത്​ വീണ്ടും പുറത്ത്​ വിട്ട്​ യു.ഡി.എഫ്​. വികസനസദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ചില ജില്ലകളിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ്​ നിലപാട്​ ആവർത്തിച്ചതെന്നാണ്​ സൂചന.

    അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം നടപ്പാക്കിയ ശേഷം കൃത്യമായി ഫണ്ട് നൽകാതെയും നൽകുന്ന ഫണ്ടിൽ കുറവ് വരുത്തിയും വൈകിപ്പിച്ചുമാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ തകർക്കുന്നതെന്ന്​ യു.ഡി.എഫ്​ ഏകോപന സമിതി അംഗങ്ങൾ, ജില്ല ചെയർമാൻമാർ, ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റുമാർ എന്നിവർക്കുള്ള കത്തിൽ കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    മുൻപ് ഈ സർക്കാർ നടത്തിയ നവകേരള സദസ്സിന് സമാനമായി സാധാരണക്കാർ നൽകുന്ന നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് ഭരണ കാലാവധി കഴിയാനിരിക്കെ വികസന സദസ്സ് നടത്തുന്നത് ധൂർത്താണ്. ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ജില്ലാതല നേതൃയോഗങ്ങളിൽ യു.ഡി.എഫിന്റെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ, കോർപറേഷൻ- മുൻസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ, പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കൾ, യു.ഡി.എഫിന്റെ പഞ്ചായത്ത്- നിയോജകമണ്ഡലം ജില്ലാതല ഭാരവാഹികൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ, വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരെ പ​ങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന്​ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

    പ്രചരണ യോഗങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും യു.ഡി.എഫ് കൺവീനറും കക്ഷി നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുമെന്നും കത്തിലുണ്ട്​.

