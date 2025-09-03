Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 8:48 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 8:48 PM IST

    വികസന സദസ്സുമായി യു.ഡി.എഫ്​ സഹകരിക്കില്ല

    തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വികസന സദസ്സിനോട്​ യു.ഡി.എഫ്​ സഹകരിക്കില്ല. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം നടപ്പാക്കിയ ശേഷം പ്രദേശിക സര്‍ക്കാരുകളെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്ന സര്‍ക്കാറാണിതെന്ന്​ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്​ വി.ഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചും വൈകിപ്പിച്ചുമാണത്. മുന്‍പ് നടത്തി പ്രഹസനമായി മാറിയ നവകേരള സദസ്സിന്റെ കണക്ക് പോലും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. നവകേരള സദസ്സിന് സമാനമായി സാധാരണക്കാര്‍ നല്‍കിയ നികുത്തിപണം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് വികസന സദസ്സാണ് നടത്താന്‍ പോകുന്നത് -സതീശൻ ചോദിച്ചു.

    സംസ്ഥാനത്ത് രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റമാണ്. ഏഴു മാസമായി റീടെയില്‍ പണപ്പെരുപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഓണക്കാലത്ത് വിലക്കയറ്റം ഇല്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം യാഥാർഥ്യങ്ങള്‍ക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്.

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും അതേകുറിച്ച്​ ഇനി ചർച്ചയില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്​ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോൺഗ്രസ്​ എടുത്ത തീരുമാനം കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു​. ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉചിതമായ സമയത്ത്​ ഉചിതമായ തീരുമാനമുണ്ടാകും -സതീശൻ പറഞ്ഞു.

    പൊലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടണം -യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​

    തിരുവനന്തപുരം: കുന്നംകുളം​ ​പൊലീസ്​ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന്​ പുറത്തുവന്ന സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ അത്യന്തം ഭയാനക​മാണെന്നും കുറ്റക്കാ​രായ പൊലീസുകാരെ സേനയിൽനിന്ന്​ പുറത്താക്കണമെന്നും യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​ സംസ്​ഥാന വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ അബിൻ വർക്കി. യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​ നേതാവ്​ സുജിത്തിന്​ നേരിട്ടത്​ അതി​ക്രൂര മർദനമാണ്​. കേരള പൊലീസ് ഇതുപോലെ തോന്നിവാസം കാണിച്ച മറ്റൊരു കാലഘട്ടവും ഉണ്ടാവില്ല. കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സേനയുടെ യഥാർഥ മുഖം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം പൊലീസുകാരുമായി തുടരാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനമെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസിന്‍റെ ഭാഗത്ത്​ നിന്നുണ്ടാകുമെന്നും അബിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:CongressUDFVD Satheesan
