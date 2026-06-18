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    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 7:39 AM IST

    ലാബുകളിൽ തീർപ്പുകാത്ത് രണ്ടുലക്ഷം സാമ്പിളുകൾ

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    ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ല്ലാ​ത്ത​തും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി
    ലാബുകളിൽ തീർപ്പുകാത്ത് രണ്ടുലക്ഷം സാമ്പിളുകൾ
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    ക​ണ്ണൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കെ​മി​ക്ക​ൽ എ​ക്സാ​മി​നേ​ഴ്സ് ലാ​ബു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​ഫ​ലം കാ​ത്ത് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ. 79,228 കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പു​കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​തി​യാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ല്ലാ​ത്ത​തും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വു​മാ​ണ് ഈ​യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് കാ​ര​ണം. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പി​ൾ ഫ​ലം വൈ​കു​ന്ന​ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ​യും വി​ചാ​ര​ണ​യെ​പോ​ലും ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മൂ​ന്ന് കെ​മി​ക്ക​ൽ എ​ക്സാ​മി​നേ​ഴ്സ് ലാ​ബു​ക​ളാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. ന​ർ​കോ​ട്ടി​ക്‌​സ്, ടോ​ക്സി​ക്കോ​ള​ജി, സെ​റോ​ള​ജി, ജ​ന​റ​ൽ കെ​മി​സ്ട്രി, എ​ക്സൈ​സ് എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സാ​മ്പി​ളു​ക​ളാ​ണ് ഓ​രോ​വ​ർ​ഷ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും കോ​ട​തി​ക​ളു​മാ​ണ് സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നു​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം 2,02,575 സാ​മ്പി​ളു​ക​ളാ​ണ് ലാ​ബു​ക​ളി​ൽ തീ​ർ​പ്പു​കാ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം ലാ​ബി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ- 96644 എ​ണ്ണം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം 56131, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് 49800 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. ടോ​ക്സി​ക്കോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സു​ക​ളും സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ. 41,913 കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 1,50,733 സാ​മ്പി​ളു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​രി​ലെ വി​ഷാം​ശ​വും ആ​ൽ​ക്ക​ഹോ​ൾ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്. കൊ​ല​പാ​ത​കം, ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം, പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട സെ​റോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 168 കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 391 സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 24,625 കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 24,879 സാ​മ്പി​ളു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. അ​ബ്കാ​രി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 12,224 കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 25,389 സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ത്തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ലാ​ബു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള​താ​ണ് മൂ​ന്ന് ലാ​ബു​ക​ളും. മി​ക​ച്ച ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വി​നു പു​റ​മെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്നം. ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ/​സീ​റോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രു​ടെ പി.​എ​സ്.​സി റാ​ങ്ക്‍ലി​സ്റ്റ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​നം വൈ​കു​ക​യാ​ണ്. സാ​മ്പി​ളു​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഘ​ട​ന പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്.

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    TAGS:HealthMedical fieldlabsKerala
    News Summary - Two lakh samples pending in labs
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