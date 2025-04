♦ ‘ഗവർണർ രാജി’ന് തടയിട്ട് സുപ്രീംകോടതി: നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ല് പിടിച്ചുവെക്കരുത്, സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചു... Click here to read this article

♦ പൊന്നാനിയിൽ വീട് ജപ്തി ചെയ്തതിന്റെ പിറ്റേന്ന് വയോധിക മരിച്ചു....

♦ സ്വർണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു; ഇടിഞ്ഞത് തുടർച്ചയായ നാലാംദിവസം ....

♦ ആരാണ് എം.എ. ബേബി, പരിഹാസവുമായി ത്രിപുര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി....

♦ ആരെയാണ് ആക്ഷേപിച്ചതെന്ന് വ്യക്തതയില്ല'; വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് പൊലീസ്....

♦ ഒടുവിൽ മോദി താരിഫുകൾക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകി'; പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സൈസ് തീരുവ വർധിപ്പിച്ചതിൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ....

♦ ആണവ ചർച്ചകൾ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇറാന് വളരെ മോശം ദിവസങ്ങളായിരിക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്....

♦ പത്തനംതിട്ടയിൽ അനധികൃത അവധിയിലായിരുന്ന പൊലീസുകാരൻ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചനിലയിൽ....

♦ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി: 17,313 മെട്രിക് ടൺ അരി വിതരണം ചെയ്യും- വി. ശിവൻകുട്ടി....

♦ സി.പി.ഐ പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ മത്സരത്തിന് വിലക്ക് ....

♦ ഗവർണർക്കെതിരായ വിധി ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെയും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് -മുഖ്യമന്ത്രി ....

♦ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ഇന്ത്യയിൽ; സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം ....

♦ ചന്ദ്രബോസിനെ വാഹനമിടിച്ച് കൊന്ന കേസ്: പ്രതി നിഷാമിന് പരോൾ ....

