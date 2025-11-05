Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുംബൈ സ്വദേശിനിക്ക്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 11:01 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:01 PM IST

    മുംബൈ സ്വദേശിനിക്ക്​ ഭീഷണി: ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസ്​ സസ്​പെൻഡ്​ ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    മുംബൈ സ്വദേശിനിക്ക്​ ഭീഷണി: ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസ്​ സസ്​പെൻഡ്​ ചെയ്തു
    cancel
    camera_alt

    ജാൻവി പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ നിന്ന് | photo:screengrab/Instagram/itsagirl

    https://www.madhyamam.com/kerala/another-taxi-driver-arrested-for-insulting-tourist-in-munnar-1464080

    Listen to this Article

    തൊ​ടു​പു​ഴ: മൂ​ന്നാ​ർ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ മും​ബൈ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ യു​വ​തി​യെ ത​ട​ഞ്ഞ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​പ​മാ​നി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യ ലാ​ക്കാ​ട്​ ഫാ​ക്ട​റി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ പി.​വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, തെ​ൻ​മ​ല എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ കെ. ​വി​നാ​യ​ക​ൻ, മൂ​ന്നാ​ർ ജ്യോ​തി​ഭ​വ​നി​ൽ എ. ​അ​നീ​ഷ്​ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സാ​ണ്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന്​ ഇ​ടു​ക്കി ആ​ർ.​ടി.​ഒ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​വ​രെ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ആ​റ്​ മാ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത​ത്. മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പും പൊ​ലീ​സും മൂ​ന്നാ​റി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മാ​ന​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ മ​റ്റ് 11 പേ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ്​ ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പെ​ർ​മി​റ്റും റ​ദ്ദാ​ക്കും.

    മും​ബൈ​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ജാ​ൻ​വി​ക്കാ​ണ് മൂ​ന്നാ​റി​ൽ​വെ​ച്ച് ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ മോ​ശ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം നേ​രി​ട്ട​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടാ​ക്സി​യി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഇ​വ​രെ ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ത​ട​യു​ക​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ടാ​ക്സി​യി​ൽ പോ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​​​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി പൊ​ലീ​സി​നെ വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​രും ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു ടാ​ക്സി​യി​ൽ​ത​ന്നെ ക​യ​റ്റി​വി​ട്ട​താ​യും ഇ​ത്​ വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Idukki Newsmunnar
    News Summary - Threat to Mumbai native: Taxi drivers' licenses suspended
    Similar News
    Next Story
    X