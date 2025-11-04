Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 4 Nov 2025 10:44 PM IST
    മൂന്നാറിൽ വിനോദസഞ്ചാരിയെ അപമാനിച്ച സംഭവം: ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർകൂടി അറസ്റ്റിൽ

    ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം
    മൂന്നാറിൽ വിനോദസഞ്ചാരിയെ അപമാനിച്ച സംഭവം: ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർകൂടി അറസ്റ്റിൽ
    ജാൻവി പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ നിന്ന് | photo:screengrab/Instagram/itsagirllikethat

    Listen to this Article

    തൊ​ടു​പു​ഴ: മൂ​ന്നാ​ർ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ മും​ബൈ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ യു​വ​തി​യെ ത​ട​ഞ്ഞ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​പ​മാ​നി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​റെ​ക്കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്​​തു. മൂ​ന്നാ​ർ ജ്യോ​തി​ഭ​വ​നി​ൽ എ. ​അ​നീ​ഷ്​ കു​മാ​റാ​ണ്​ (40) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. മ​റ്റ് ര​ണ്ട് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യ ലാ​ക്കാ​ട്​ ഫാ​ക്ട​റി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ പി. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, തെ​ൻ​മ​ല എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ കെ.​വി​നാ​യ​ക​ൻ എ​ന്നി​വ​​രെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​റ്​ പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. മും​ബൈ​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ജാ​ൻ​വി​ക്കാ​ണ് മൂ​ന്നാ​റി​ൽ​വ​ച്ച് ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ മോ​ശ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം നേ​രി​ട്ട​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടാ​ക്സി​യി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഇ​വ​രെ ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ത​ട​യു​ക​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ടാ​ക്സി​യി​ൽ പോ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​​​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി പൊ​ലീ​സി​നെ വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സും ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു ടാ​ക്സി​യി​ൽ​ത​ന്നെ ക​യ​റ്റി​വി​ട്ടെ​ന്നും ജാ​ൻ​വി വി​ഡി​യോ​യി​ൽ​ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു​.

    പി​ന്നീ​ട്​ യാ​ത്ര സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ട്​ ട്രി​പ്പ്​ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​നി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഗ്രേ​ഡ്​ എ​സ്.​ഐ ജോ​ർ​ജ്​ കു​ര്യ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ സാ​ജു പൗ​ലോ​സ്​ എ​ന്നി​വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ധേ​യ​മാ​യി സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Idukki Newsmunnar
    News Summary - Another taxi driver arrested for insulting tourist in Munnar
