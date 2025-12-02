Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 6:38 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 6:38 AM IST

    തദ്ദേശത്തിൽ പ്രതിപക്ഷമില്ല; കേവല ഭൂരിപക്ഷവും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ധി​കാ​ര​മേ​ൽ​ക്കു​ന്ന മു​ന്ന​ണി​യെ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​മെ​ന്നും എ​തി​രാ​ളി​യെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മെ​ന്നും പ​റ​യാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു നി​ർ​വ​ച​ന​മി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. ലോ​ക്സ​ഭ, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ പോ​ലെ അ​ധി​കാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കേ​വ​ല​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം എ​ന്നൊ​രു സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത്വ​വും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലി​ല്ല. മ​ത്സ​രി​ച്ച്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ഭ​രി​ക്കാം.

    വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ​ഭാ​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​കൊ ണ്ടാ​ണ് ഭ​ര​ണ- പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വ്യ​ത്യാ​സം ഇ​വി​ടെ സാ​ങ്ക​ൽ​പി​കം മാ​ത്ര​മാ​കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ മേ​യ​ർ, ചെ​യ​ർ പേ​ഴ്സ​ൺ, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​ന്നീ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യേ​ക്കും.ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ 100 വാ​ർ​ഡു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു മു​ന്ന​ണി​ക്ക് 40 ഉം, ​അ​ടു​ത്ത​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് 32 ഉം ​വേ​റൊ​രു മു​ന്ന​ണി​ക്ക് 28 ഉം ​സീ​റ്റ്​ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ 40 കി​ട്ടി​യ ക​ക്ഷി​ക്ക് ആ ​ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​നം ഭ​രി​ക്കാം.

    അ​വി​ടെ കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം എ​ന്നൊ​രു സാ​​ങ്കേ​തി​ക​ത്വം ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. പ​ക്ഷെ, മേ​യ​ർ അ​ട​ക്കം ഭ​ര​ണം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​രു​മ്പോ​ൾ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ​വ് സീ​റ്റ് കി​ട്ടി​യ ക​ക്ഷി​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ൽ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​ക്ക്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കും. ഒ​രു​പ​ക്ഷെ, അ​വ​ർ വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ൽ പ​രാ​ജ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും വ​രാം. ൃഅ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ച ച​രി​ത്ര​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു മു​ന്ന​ണി​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്​​തി എ​തി​ർ ചേ​രി​യി​ലു​ള്ള ആ​ളാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യാം. അ​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ മി​ക്ക​വാ​റും ‘അ​ഡ്ജ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റി​ൽ’ ഒ​രു​ക​ക്ഷി വോ​ട്ടി​ങ് ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. അ​ഡ്ജ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ് പാ​ളി​യാ​ൽ വ​ലി​യ പ​ണി​യാ​വും വ​രി​ക.

    മ​റ്റു​ചി​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​പ്പ് ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. ആ ​പാ​ർ​ട്ടി പ​റ​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മെ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന​താ​ണ് വി​പ്പ്. അ​ത് ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ കൂ​റു​മാ​റ്റ നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം അ​യാ​ൾ അ​യോ​ഗ്യ​നാ​കും. പി​ന്നെ ആ​റു​കൊ​ല്ല​ത്തേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    അ​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം എ​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത്വ​വും. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​വും ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ര​ണം, വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥി​രം​സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച്​ വ​രു​ന്ന​വ​രെ​ല്ലാം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, വേ​ർ​തി​രി​വു​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് വ​സ്തു​ത. പ​ക്ഷെ, വീ​റും വാ​ശി​യു​മാ​ണ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ല​ട​ക്കം ഇ​ന്ന്​ കാ​ണു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ.

