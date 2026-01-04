Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 6:35 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 6:35 PM IST

    വെള്ളാപ്പള്ളി പറയുന്നതിൽ സ്വീകാര്യവും അസ്വീകാര്യവുമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്​ -എം.എ. ബേബി

    MA Baby
    തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സ്വീകാര്യമായതും അസ്വീകാര്യമായവയും ഉ​ണ്ടെന്ന്​ സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബി. അസ്വീകാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ഹൈകോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എസ്​.ഐ.ടിയുടെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്​. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും. സഖാക്കൾ കള്ളന്മാരാണെന്നും അയ്യപ്പന്‍റെ സ്വർണം എടുത്തോണ്ടു​പോയെന്നും പറഞ്ഞുള്ള പാരഡി പാട്ട്​ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ വേളയിലിറക്കിയത്​ മ്ലേച്ചമാണ്​. നിലവാരമില്ലാത്ത മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ യു.ഡി.എഫിന്‍റെ അവസാനത്തെ ആശ്രയമാണ്​.

    എനിക്ക്​ ആദരവുള്ള വ്യക്​തിയാണ്​ സോണിയ ഗാന്ധി. ഇക്കാര്യത്തിൽ അവ​രെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ അവർക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടാനോ ഞങ്ങളില്ല. എന്നാൽ പോറ്റി എങ്ങിനെ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ അടുത്തെത്തിയെന്നും ബേബി ചോദിച്ചു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൽ.ഡി.എഫിന്‍റെ തോൽവിയെ തോൽവിയായി തന്നെ കാണുന്നു. ജില്ല പഞ്ചായത്തുകളിൽ സമനിലയുണ്ടായി. മറ്റിടങ്ങളിൽ യു.ഡി.എഫാണ്​ മുന്നിൽ.

    ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ ജേതാക്കളായ അർജന്‍റീനയുടെ പ്രകടനത്തോടാണ്​ ഫുടബാൾ കമ്പക്കാരനായ ഞാൻ ഇതിനെ ഉപമിക്കുന്നത്​. ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സൗദിയോട്​ തോറ്റപ്പോൾ അർജന്‍റീനയെ എല്ലാവരും വിമർശിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ലോകം കണ്ടതാണ്​. അതുപോലെ ഇടതുമുന്നണി തിരിച്ചുവരുമെന്നും ബേബി മാധ്യമങ്ങളോട്​ പറഞ്ഞു.

