Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    8 Dec 2025 10:42 PM IST
    Updated On
    8 Dec 2025 10:43 PM IST

    രണ്ടാംഘട്ടത്തിന് ഏഴ്​ ജില്ലകളിൽ​ ഇന്ന്​ കൊട്ടിക്കലാശം

    valancheri,malappuram, മലപ്പുറം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ന്ന തൃ​ശൂ​ർ മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ വ​രെ​യു​ള്ള ഏ​ഴ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ പ​ര​സ്യ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    ഈ ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. വൈ​കി​ട്ട്​ ആ​റി​ന്​​ പ​ര​സ്യ​പ്ര​ചാ​ര​ണം കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച നി​ശ​ബ്​​ദ പ്ര​ചാ​ര​ണം. ഈ ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പോ​ളി​ങ്​ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​വും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ 1,53,78,927 പേ​രാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ധി​യെ​ഴു​തു​ന്ന​ത്.

