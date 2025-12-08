രണ്ടാംഘട്ടത്തിന് ഏഴ്​ ജില്ലകളിൽ​ ഇന്ന്​ കൊട്ടിക്കലാശം

രണ്ടാംഘട്ടത്തിന് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം നടക്കുന്ന തൃശൂർ മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിൽ പരസ്യപ്രചാരണം ചൊവ്വാഴ്ച അവസാനിക്കും.
ഈ ജില്ലകളിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. വൈകിട്ട് ആറിന് പരസ്യപ്രചാരണം കൊട്ടിക്കലാശത്തോടെ അവസാനിക്കും. ബുധനാഴ്ച നിശബ്ദ പ്രചാരണം. ഈ ജില്ലകളിലേക്കുള്ള പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണവും ബുധനാഴ്ച നടക്കും. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ 1,53,78,927 പേരാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വിധിയെഴുതുന്നത്.
