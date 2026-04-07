    Kerala
    Posted On
    date_range 7 April 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 7 April 2026 6:15 AM IST

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ യു​ദ്ധം: ടൈ​ൽ​സ്, സാ​നി​റ്റ​റി ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല കു​തി​ക്കു​ന്നു

    നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​ര​മു​ണ്ടാ​യ പാ​ച​ക​വാ​ത​ക ക്ഷാ​മം സെ​റാ​മി​ക് വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത് നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല​യെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു. പാ​ച​ക വാ​ത​ക വി​ല കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തും ഡീ​സ​ൽ ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​ച്ച​തും ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫാ​ക്ട​റി അ​ട​ച്ചി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തു​മാ​ണ് സെ​റാ​മി​ക് ടൈ​ൽ​സി​ന്റെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ​യും വി​ത​ര​ണ​ത്തെ​യും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച​ത്. ക​ടു​ത്ത ക്ഷാ​മം നേ​രി​ട്ട​തോ​ടെ സെ​റാ​മി​ക് ടൈ​ൽ​സി​ന്റെ​യും സാ​നി​റ്റ​റി​വെ​യ​ർ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ല കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധി​ച്ചു. 20 രൂ​പ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ടൈ​ലി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ 32 രൂ​പ​യോ​ള​മാ​യി. 6000 രൂ​പ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക്ലോ​സ​റ്റി​ന് 11,000 രൂ​പ​യു​മാ​യി.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ മാ​ത്രം 200 ലേ​റെ ഡീ​ല​ർ​മാ​രും 1000ത്തി​ലേ​റെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണി​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടാ​തെ വ​ന്നാ​ൽ അ​ത് നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല​യെ സ്തം​ഭി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ൾ കേ​ര​ള ​ടൈ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സാ​നി​റ്റ​റി​വെ​യ​ർ ഡീ​ലേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ജി​ർ പു​റാ​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​ക​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് ടൈ​ൽ​സി​ന്റെ ഉ​ത്പാ​ദ​നം. ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി ഗ്യാ​സ് ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. കി​ട്ടു​ന്ന​ത് ത​ന്നെ റേ​ഷ​ന​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും. വി​ല​യും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യി ഉ​ത്പാ​ദ​നം ന​ട​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ ടൈ​ൽ​സ് കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ക​യു​ള്ളൂ. പാ​ച​ക​വാ​ത​കം കി​ട്ടാ​ത്ത​ത് ഉ​ത്പാ​ദ​ന​ച്ചെ​ല​വ് കൂ​ടാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി. ഇ​താ​ണ് ടൈ​ൽ​സി​ന്റെ വി​ല കൂ​ടാ​നി​ട​യാ​ക്കി​​യ​തെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ടൈ​ൽ​സ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഫ​ർ​ണ​സി​ൽ 1200 സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ ചൂ​ട് എ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ണം. അ​ത് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഓ​ൺ ചെ​യ്യാ​നോ ഓ​ഫ് ചെ​യ്യാ​നോ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. പാ​ച​ക വാ​ത​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ ഫ​ർ​ണ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ടൈ​ൽ​സ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലാ​ണ്. പാ​ച​ക​വാ​ത​ക ക്ഷാ​മം മൂ​ലം ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ ടൈ​ൽ​സ് നി​ർ​മാ​ണ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ. കോ​വി​ഡി​ന് ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്ര​തി​സ​ന്ധി. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് ടൈ​ൽ​സി​ന്റെ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ളെ​ല്ലാം റ​ദ്ദാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 3000ത്തോ​ളം ടൈ​ൽ​സ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ണ്ട്. ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വേ​റെ​യും. ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മെ​റ്റീ​രി​യ​ലു​ക​ൾ കോ​സ്റ്റ​ൽ കാ​ർ​ഗോ​യി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ വ​ഴി എ​ത്തു​ന്ന ച​ര​ക്കു​ക​ൾ ട്ര​ക്കി​ൽ അ​ത​തു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കും. ഈ ​ചി​ല​വെ​ല്ലാം ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു. ക​യ​റ്റു​മ​തി​ച്ചെ​ല​വും കൂ​ടി. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ടൈ​ൽ​സി​ന്റെ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യ​ത്.

    TAGS:priceWarproductsrisingIran US
    News Summary - Western Asia War: Prices of tiles and sanitary products soar
