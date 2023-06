cancel camera_alt ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഹി​ദ് ആ​ലം, ഭാ​ര്യ ഡോ. ​ഷ​ക്കീ​ല ഷാ​ഹി​ദ്, ഹ​ജ്ജ് കോ​ൺ​സ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളി ഹാ​ജി​മാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു By സാബിത്ത് മഞ്ചേരി മ​ക്ക: കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ മ​ല​യാ​ളി ഹാ​ജി​മാ​രു​ടെ ആ​ദ്യ സം​ഘം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​ക്ക​യി​ലെ​ത്തി. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്നും ഐ.​എ​ക്സ് 3027 ന​മ്പ​ർ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ 145 ഹാ​ജി​മാ​രാ​ണ് പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​​ഞ്ചോ​ടെ ആ​ദ്യ​മാ​യി ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ഹ​ജ്ജ് ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. 73 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 72 സ്ത്രീ​ക​ളു​മു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ദ്യ​സം​ഘം. ക​രി​പ്പൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ പു​റ​പ്പെ​ട്ട ആ​ദ്യ വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ ഹാ​ജി​മാ​ർ രാ​വി​ലെ 8.25ന് ​ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി. രാ​വി​ലെ 8.30ന് ​ക​രി​പ്പൂ​രി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​പ്പെ​ട്ട ഐ.​എ​ക്സ് 3021 ന​മ്പ​ർ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വി​മാ​നം ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30ന് ​ജി​ദ്ദ ഹ​ജ്ജ് ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ലെ​ത്തി. ജി​ദ്ദ ഹ​ജ്ജ് ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ ഹാ​ജി​മാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹ​ജ്ജ് മി​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ടൊ​പ്പം മ​ല​യാ​ളി സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ 8.10ഓ​ടെ മ​ക്ക​യി​ലെ​ത്തി​യ ആ​ദ്യ ഹാ​ജി​മാ​രെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ല​യാ​ളി സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​വും മ​ധു​ര​വും ക​ഞ്ഞി​യും ന​ൽ​കി​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. മ​ക്ക​യി​ലെ റൂ​മി​ലെ​ത്തി വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഹാ​ജി​മാ​ർ മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ലെ​ത്തി ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​സീ​സി​യ​യി​ലെ ബി​ൽ​ഡി​ങ് ന​മ്പ​ർ 260ലാ​ണ് ആ​ദ്യ സം​ഘ​ത്തി​ലെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ താ​മ​സി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​സാ​ന ര​ണ്ടു വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഹാ​ജി​മാ​രെ ബി​ൽ​ഡി​ങ് ന​മ്പ​ർ 325ലാ​ണ് താ​മ​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. Show Full Article

News Summary -

The first group of the State Hajj Committee in Makkah