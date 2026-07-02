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    Kerala
    Posted On
    date_range 2 July 2026 10:31 PM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 10:31 PM IST

    പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം ആരോഗ്യ-ആയുഷ് വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കും

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    പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം ആരോഗ്യ-ആയുഷ് വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കും
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ-​ആ​യു​ഷ് വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി പ്ര​തി​രോ​ധം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ഹൈ​പ​വ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നാ​യി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ആ​യു​ഷ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യാ​നും രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക​ളും പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളും ആ​യു​ഷ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യി.

    ഹൈ​പ​വ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​എ​സ്.​എ​സ്. ലാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​വി. മീ​നാ​ക്ഷി, അ​ഡീ​ഷ​ണ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​കെ.​പി. റീ​ത്ത, കേ​ര​ള സി.​ഡി.​സി മേ​ധാ​വി ഡോ. ​എ. അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ശ്രീ​ധ​ർ, ഐ.​എം.​എ ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ആ​ർ. ര​മേ​ഷ്, ഏ​കാ​രോ​ഗ്യം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഡി. സ​ഞ്ജ​യ്, ഐ.​എം.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​എം.​എ​ൻ. മേ​നോ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:HealthayushDepartmentactivitiesepidemic prevention
    News Summary - Epidemic prevention will coordinate the work of the Health and AYUSH departments
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