മർദനമേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മരിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: കുടുംബ വഴക്കനിടെ മർദനമേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവ് മരിച്ചു. കാട്ടാക്കട തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശി സാം ജെ. വത്സലമാണ് മരിച്ചത്. കർഷക കോൺഗ്രസ് മുൻ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റാണ്. പൈപ്പില്‍നിന്ന് കുടിവെള്ളം എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമും സമീപവാസികളായ ബന്ധുക്കളും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കം നിലനിന്നിരുന്നതായാണ് വിവരം. പൈപ്പില്‍നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാന്‍ സാമിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇതിനെച്ചൊല്ലി സാമും ബന്ധുക്കളും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായെന്നും ഇത് സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കലാശിച്ചെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി മുമ്പും ഇതിനെ ചൊല്ലി സംഘര്‍ഷവുമുണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഞായറാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ബന്ധുക്കള്‍ കൂടിയായ മൂന്നുപേരെ കാഞ്ഞിരംകുളം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരെ ചോദ്യംചെയ്തു വരികയാണ്. Show Full Article

The Congress leader who was being treated for beating died