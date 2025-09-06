Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസാങ്കേതിക തകരാർ;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Sept 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Sept 2025 12:41 PM IST

    സാങ്കേതിക തകരാർ; പറന്നുയർന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചിറക്കി കൊച്ചി-അബൂദബി ഇൻഡിഗോ വിമാനം

    text_fields
    bookmark_border
    IndiGo Flight
    cancel
    camera_alt

    IndiGo Flight

    കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ നിന്നും അബൂദബിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച വിമാനം രണ്ടു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സാങ്കേതിക തകരാറിനെതുടർന്ന് തിരിച്ചിറക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും യു.എ.ഇയിലെ അബൂദബിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 11.10 പുറപ്പെട്ട ഇൻഡിഗോ 6E-1403 വിമാനമാണ് സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം തിരിച്ചിറക്കിയത്. വിമാനത്തിൽ 180 യാത്രക്കാരും ആറ് ക്രൂ അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

    യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറെ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം രാത്രി 1:44നാണ് കൊച്ചിയിൽ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചിറക്കിയത്. സംഭവത്തിൽ ഇൻഡിഗോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നീട് ഇൻഡിഗോ യാത്രക്കാർക്ക് മറ്റൊരു വിമാനം സജ്ജീകരിച്ചു. ഈ വിമാനം വെളുപ്പിന് 3:30ന് യാത്രക്കാരുമായി അബൂദബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.

    കൊച്ചിയിൽ നിന്നും അബൂദബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഇൻഡിഗോ 6E-1403 പാതിവഴിയിൽ യാത്ര റദ്ദാക്കി തിരിച്ചിറക്കിയ വിവരം വിമാനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റായ Flightradar24.com സ്ഥിരീകരിച്ചു. മറ്റൊരു ക്രൂ സംഘവുമായാണ് പകരം സജ്ജീകരിച്ച വിമാനം അബൂദബിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:flight serviceKochi International AirportindiGo flightsTechnical glitch
    News Summary - Technical glitch; Kochi-Abu Dhabi IndiGo flight returns two hours after takeoff
    Similar News
    Next Story
    X