Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്ലിപ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 11:01 AM IST

    സ്ലിപ്​ പുതുക്കിനൽകിയില്ല; അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം മുടങ്ങും

    text_fields
    bookmark_border
    സ്ലിപ്​ പുതുക്കിനൽകിയില്ല; അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം മുടങ്ങും
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ശ​മ്പ​ളം മു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന്​ ആ​ശ​ങ്ക. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ലി​ന്‍റെ (ഏ​ജീ​സ്) ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ്തം​ഭി​ച്ച​താ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് വി​ന​യാ​യ​ത്. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​ശേ​ഷം പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ശ​മ്പ​ളം മാ​റു​ന്ന​തി​ന് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫി​സ് ശ​മ്പ​ള സ്ലി​പ് പു​തു​ക്കി ന​ൽ​ക​ണം.

    അ​തു​വ​രെ മു​മ്പ്​ ജോ​ലി ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ലാ​സ്റ്റ് പേ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ശ​മ്പ​ളം മാ​റാം. മേ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​റി​നു ശേ​ഷം മേ​യ്, ജൂ​ൺ, ജൂ​ലൈ മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം ഇ​ങ്ങ​നെ മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഇ​തി​നാ​യി ശ​മ്പ​ള സ്ലി​പ് പു​തു​ക്കി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഏ​ജീ​സ് ഓ​ഫി​സി​ൽ പ​ല സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ലും ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​ത് ശ​മ്പ​ള സ്ലി​പ് പു​തു​ക്കി അ​യ​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തോ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​ണ്​ ശ​മ്പ​ള സ്ലി​പ്​ പു​തു​ക്കി ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​ത​ര വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ സ്​​ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ വി​ധേ​യ​രാ​യ​വ​ർ​ക്കും ഏ​ജീ​സ്​ ഓ​ഫി​സി​ലെ ആ​ളി​ല്ലാ പ്ര​ശ്നം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:higher secondary teacherssalary issueSlipTeachersAGs officeTrivandrum News
    News Summary - Teachers' salaries will be suspended if slips are not renewed
    Similar News
    Next Story
    X