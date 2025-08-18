Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:43 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:43 PM IST

    ശ്രീനാരായണ ഗുരു സാഹോദര്യ പുരസ്‌കാരം കാന്തപുരത്തിന്​

    Kanthapuram AP Abubaker Musliyar
    തൃ​ശൂ​ർ: സ്വാ​മി ശാ​ശ്വ​തീ​കാ​ന​ന്ദ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്രം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ഥ​മ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു സാ​ഹോ​ദ​ര്യ പു​ര​സ്‌​കാ​രം കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്​​ലി​യാ​ർ​ക്ക്. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. സി.​കെ. വി​ദ്യാ​സാ​ഗ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മു​ൻ എം.​പി സി. ​ഹ​രി​ദാ​സ്, പ്ര​ഫ. ഡോ. ​രാ​ജേ​ഷ് കോ​മ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യ ജൂ​റി​യാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​ര നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും ഫ​ല​ക​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം.

    ഏ​ഴ് ദ​ശാ​ബ്ദ​മാ​യി കേ​ര​ളീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​സ​ര​ത്തി​ലെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്​​ലി​യാ​രെ​ന്ന് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    TAGS:Kanthapuram AP Abubakr MusliyarSree Narayanaguru
    News Summary - Sree Narayana Guru Brotherhood Award goes to Kanthapuram
