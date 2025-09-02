Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഓണത്തിന് സ്പെഷൽ അരി;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 7:56 AM IST

    ഓണത്തിന് സ്പെഷൽ അരി; റേഷനിൽ ഇത്തവണ വൻവെട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    ഓണത്തിന് സ്പെഷൽ അരി; റേഷനിൽ ഇത്തവണ വൻവെട്ട്
    cancel

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഓ​ണ​ത്തി​ന് സ്പെ​ഷ​ൽ അ​രി ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ഈ ​മാ​സ​ത്തെ റേ​ഷ​ൻ വി​ഹി​തം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച് പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ വ​കു​പ്പ്. എ​ല്ലാ മാ​സ​വും വെ​ള്ള​ക്കാ​ർ​ഡു​കാ​ർ​ക്ക് ആ​റു​കി​ലോ അ​രി​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​മാ​സം ഇ​ത് ര​ണ്ടു​കി​ലോ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നാ​ണ് റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശം. നീ​ല കാ​ർ​ഡു​കാ​ർ​ക്ക് 10.90 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ മു​ൻ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന മൂ​ന്നു​കി​ലോ അ​രി​യും ഈ ​മാ​സം ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല.

    ഓ​ണ​ത്തി​ന് സ്പെ​ഷ​ൽ അ​രി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​നാ​ൽ ഈ ​മാ​സം ല​ഭി​ച്ച അ​രി​വി​ഹി​തം കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് വെ​ള്ള​ക്കാ​ർ​ഡു​കാ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​രി​വി​ഹി​തം കു​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നാ​ണ് സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. അ​രി​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന കാ​ർ​ഡു​കാ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ഹി​തം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തി​നി​ടെ, ഓ​ണ​ത്തി​ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ളി​ൽ ഓ​ണം സ്പെ​ഷ​ൽ അ​രി വി​ത​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത് കാ​ര​ണം പ​ല​ർ​ക്കും സ്പെ​ഷ​ൽ അ​രി വാ​ങ്ങാ​നാ​യി​ല്ല. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​രു​വേ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ലേ​ദി​വ​സം വ​രെ സ്​​പെ​ഷ​ൽ അ​രി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 20-30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​നി​യും സ്പെ​ഷ​ൽ അ​രി വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​ഗ​സ്റ്റ് ആ​ദ്യം മു​ത​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ അ​രി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചോ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ത​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം ന​ൽ​കു​ന്ന മ​റു​പ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onamRation RiceKerala NewsLatest News
    News Summary - Special rice for Onam; Big cut in ration this time
    Similar News
    Next Story
    X