    Posted On
    7 Sept 2025 6:26 AM IST
    Updated On
    7 Sept 2025 6:26 AM IST

    ​തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം: ലഭിച്ചത്​ ​ശരാശരിയിൽ താ​ഴെ മഴ

    Representation Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ താ​ഴെ. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നു​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. കേ​ര​ളം, മാ​ഹി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 1777.5 മി.​മീ മ​ഴ​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പെ​യ്ത മ​ഴ 1561.1 മി.​മീ. 11 ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വ​യ​നാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ലും താ​ഴെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 2276.7 മി.​മീ. മ​ഴ ല​ഭി​​ക്കേ​ണ്ട വ​യ​നാ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ​​ പെ​യ്​​ത​ത​ത് 1480.6 മി.​മീ മ​ഴ​യാ​ണ്. 2294.5 മി.​മീ മ​ഴ കി​ട്ടേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ 1507 മി.​മീ മ​ഴ​യാ​ണ്. 1755.8 മി.​മീ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്​ പെ​യ്​​ത​ത്​ 1349.6 മി.​മീ മ​ഴ​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ച്ച മ​ഴ​യു​ടെ അ​ള​വും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച മ​ഴ​യും ആ​ല​പ്പു​ഴ-1337.2 മി.​മീ. (1421 മി.​മീ.), ക​ണ്ണൂ​ർ-2820 മി.​മീ. (2413.9 മി.​മീ.), എ​റ​ണാ​കു​ളം-1712.6 മി.​മീ. (1862.1 മി.​മീ.), കാ​സ​ർ​കോ​ട്​-2604 മി.​മീ. (2645.7 മി.​മീ.), കൊ​ല്ലം-987.7 മി.​മീ (1072.1 മി.​മീ.), കോ​ട്ട​യം-1399.6 മി.​മീ. (1677.4 മി.​മീ), കോ​ഴി​​ക്കോ​ട്​-1967.8 മി.​മീ. (2333.1 മി.​മീ.), പാ​ല​ക്കാ​ട്​-1319.6 മി.​മീ. (1397 മി.​മീ), പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട-1469.3 മി.​മീ. (1364.6 മി.​മീ.), തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം-661.4 മി.​മീ. (696.2 മി.​മീ), തൃ​ശൂ​ർ-1903.7 മി.​മീ. (1904 മി.​മീ.).

    അ​തേ​സ​മ​യം ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 28 മു​ത​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്ന് വ​രെ​യു​ള്ള ഒ​രാ​ഴ്​​ച വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​ല​ഭി​ച്ച​താ​യും കാ​ലാ​വ​സ്​​ഥ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക​ൾ ‘അ​ത്യ​ധി​കം’ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്.

