Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുസ്​ലിം ലീഗിനെതിരെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 9:03 AM IST

    മുസ്​ലിം ലീഗിനെതിരെ എസ്.എൻ.ഡി.പി മുഖപത്രത്തിൽ വിമർശനം; ‘കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതര കോമഡിയാണ് ലീഗ്’

    text_fields
    bookmark_border
    Muslim League
    cancel
    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: മുസ്​ലിം ലീഗിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എസ്.എൻ.ഡി.പി മുഖപത്രമായ യോഗനാദം മാസികയിൽ മുഖപ്രസംഗം. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതര കോമഡിയാണ് മുസ്​ലിം ലീഗ് എന്നാണ് മുഖപ്രസംഗത്തിലെ വിമർശനം. എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും അവകാശ സംരക്ഷണം മാത്രമല്ല, മുസ്​ലിംകളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം നേടിയെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു.

    ആദർശധീരരുടെ മതേതര സംഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടാൽ ചിരി വരും. പകൽ ലീഗും രാത്രി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമാകുന്ന നേതാക്കളുടെയും അണികളുടെയും ഇരട്ടമുഖം വെളിച്ചത്ത് വന്നു. പൊതുവേദികളിൽ പൂച്ചകളെ പോലെ മതേതരത്വത്തിന്‍റെ മനോഹാരിത വിളമ്പും. മുസ്​ലിം വേദികളിൽ പുലികളായി വെറുപ്പിന്‍റെയും വിദ്വേഷത്തിന്‍റെയും വർഗീയ വിഷം വിതറും.

    കേരളത്തിൽ അധികാരം പിടിക്കേണ്ടത് ഒമ്പതര വർഷത്തെ മുസ്​ലിംകളുടെ നഷ്ട്രം തിരിച്ചെടുക്കാനാണ്. എയ്ഡഡ്, അൺ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പുതിയ ബാച്ചുകളും സീറ്റുകളും പിടിച്ചെടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കെ.എം. ഷാജി. രാഷ്ട്രീയ കുപ്പായം അഴിച്ചുവെച്ച് മുസ്​ലിംകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഷാജി സംസാരിക്കട്ടെ എന്നും മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു.

    വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടത് മുന്നണിക്കൊപ്പം ലീഗ് ചേർന്നാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslim LeagueSNDPYoganadamLatest NewsVellappally Natesan
    News Summary - SNDP mouthpiece Yoganadam criticizes Muslim League
    Similar News
    Next Story
    X