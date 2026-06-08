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    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 4:44 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 4:44 PM IST

    ഷിഗില്ല വ്യാപനം: പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

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    ഷിഗില്ല വ്യാപനം: പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
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    തിരുവനന്തപുരം: സ്ഥാനത്ത് ഷിഗില്ല രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഊർജിതമാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

    ആരോഗ്യവകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സംയോജിതമായി പ്രവർത്തിച്ച് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം. കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം. ആശുപത്രികളിൽ രോഗികൾക്കായി മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    മലിനജലത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് ഷിഗില്ല പ്രധാനമായും പകരുന്നത്. വയറിളക്കം, പനി, വയറുവേദന, ഛർദ്ദി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. കുട്ടികൾക്കാണ് രോഗസാധ്യത കൂടുതൽ എന്നതിനാൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത വേണം. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നും, പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൊതുജനങ്ങൾ പൂർണ പിന്തുണ നൽകണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രസ്താവനയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

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    TAGS:HealthPinarayi Vijayanshigella virus
    News Summary - Shigella Outbreak: Preventive measures should be taken on a war footing, says Pinarayi Vijayan
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