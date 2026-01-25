Begin typing your search above and press return to search.
    ഷാനവാസ് അബ്‌ദുൽ സാഹിബിനും എൻ. രാജേന്ദ്രനാഥിനും വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം

    ഷാ​ന​വാ​സ് അ​ബ്‌​ദു​ൽ സാ​ഹി​ബ്, എ​ൻ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ്, എ.​പി. ച​ന്ദ്ര​ൻ

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ലെ എ​സ്.​പി ഷാ​ന​വാ​സ് അ​ബ്‌​ദു​ൽ സാ​ഹി​ബി​നും കേ​ര​ള ഫ​യ​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ൻ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നാ​ഥി​നും റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ വി​ശി​ഷ്ട സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജോ​യ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഐ.​ബി. റാ​ണി, കെ.​വി. ശ്രീ​ജേ​ഷ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും വി​ശി​ഷ്ട സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി. കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ലെ എ.​എ​സ്.​പി എ.​പി. ച​ന്ദ്ര​ൻ, എ.​സി.​പി​മാ​രാ​യ ടി. ​അ​ഷ​റ​ഫ്, സി. ​പ്രേ​മാ​ന​ന്ദ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​മാ​രാ​യ കെ.​ഇ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ വെ​ളു​ത്തേ​ട​ൻ, ടി. ​അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, എം. ​ജോ​സ് മ​ത്താ​യി, മ​നോ​ജ് വ​ട​ക്കേ​വീ​ട്ടി​ൽ, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ടി. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, പി. ​പ്ര​മോ​ദ് ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ്തു​ത്യ​ർ​ഹ സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള മെ​ഡ​ലി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി. ഫ​യ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ എ.​എ​സ്. ജോ​ഗി, സീ​നി​യ​ര്‍ ഫ​യ​ര്‍ ആ​ന്‍ഡ് റെ​സ്ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ കെ.​എ. ജാ​ഫ​ർ ഖാ​ൻ, വി.​എ​ൻ. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ജ​യി​ല്‍ വ​കു​പ്പി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ ടി.​വി. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ, കെ. ​സ​തീ​ഷ് ബാ​ബു, എ. ​രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കും സ്തു​ത്യ​ർ​ഹ സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള മെ​ഡ​ല്‍ ല​ഭി​ക്കും.

    ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ആ​ർ.​എ​സ്. ഷി​ബു, എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ധീ​ര​ത​ക്കു​ള്ള മെ​ഡ​ലി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി. 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ്, ഫ​യ​ർ, ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്, ജ​യി​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന 982 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് വി​വി​ധ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​ത്.

