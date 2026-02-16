Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    16 Feb 2026 11:59 PM IST
    Updated On
    16 Feb 2026 11:59 PM IST

    ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളി​ൽ എ​സ്.​എ​ഫ്.​​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ മ​ർ​ദ​നം: പൊലീസുകാരനെതിരെ കേസെടുത്തതിൽ വീഴ്ചയില്ലെന്ന്​ റിപ്പോർട്ട്

    ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളി​ൽ എ​സ്.​എ​ഫ്.​​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ മ​ർ​ദ​നം: പൊലീസുകാരനെതിരെ കേസെടുത്തതിൽ വീഴ്ചയില്ലെന്ന്​ റിപ്പോർട്ട്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളി​ൽ എ​സ്.​എ​ഫ്.​​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്​ വി​ധേ​യ​നാ​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ മി​ഥു​നെ​തി​രെ ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ​വ​കു​പ്പ്​ ചു​മ​ത്തി കേ​സെ​ടു​ത്ത​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. എ​ന്നാ​ൽ കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ​വ​കു​പ്പ്​ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ മാ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്​​ധ​പ്പെ​ട്ട്​ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ. ​കാ​ർ​ത്തി​കി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ഫോ​ർ​ട്ട്​ അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​തി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​ഘ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ മി​ഥു​ന്‍ ഇ​ടി​വ​ള കൊ​ണ്ട് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ആ​യു​ധം​കൊ​ണ്ട്​ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വ​കു​പ്പ്​ പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക്കാ​രു​ടെ മൊ​ഴി പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    അ​തി​ന്​ അ​നു​ബ​ന്​​ധ​മാ​യ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നാ​ണ്​ മി​ഥു​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന വാ​ദ​വും ശ​ക്​​ത​മാ​ണ്.

    എ.​ആ​ര്‍. ക്യാ​മ്പി​ലെ സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യ മി​ഥു​ന്‍ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ മാ​ള്‍ ഓ​ഫ് ട്രാ​വ​ന്‍കൂ​റി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. പു​തു​വ​ര്‍ഷാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്​​ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ശം​ഖു​മു​ഖ​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന ഡി.​ജെ. പാ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ടെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ മി​ഥു​ന്‍ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​ന് പ്ര​തി​കാ​ര​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. മി​ഥു​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​ല്‍ വി​ന​യ്, സു​ര്‍ജി​ത് എ​ന്നീ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത്​ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടി​രു​ന്നു. മി​ഥു​നെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    മാ​ളി​ൽ മി​ഥു​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി.

