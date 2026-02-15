Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 10:20 PM IST

    എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​ർ​ദി​ച്ച പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെതിരായ കേസ്​ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന്​ വിലയിരുത്തൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അന്വേഷണത്തിന്​ കമീഷണറുടെ നിർദേശം
    എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​ർ​ദി​ച്ച പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെതിരായ കേസ്​ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന്​ വിലയിരുത്തൽ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​ർ​ദി​ച്ച പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ മി​ഥു​ൻ റോ​യി​ക്കെ​തി​രെ ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വ​കു​പ്പ്​ ചു​മ​ത്തി പൊ​ലീ​സ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    മാ​ളി​നു​ള്ളി​ൽ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​ക്കാ​ർ പ്ര​കോ​പ​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും മി​ഥു​നെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യ​ല്ലാ​തെ ആ​യു​ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണം വി​ഭാ​ഗം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വ​കു​പ്പ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യേ​ക്കും.

    പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​ക്കാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​കു​പ്പ് ചു​മ​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ന്‍ മി​ഥു​ന്‍ റോ​യി​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യ​ത് ആ​യു​ധ​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ചു എ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഗു​രു​ത​ര വ​കു​പ്പ്. സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ. ​കാ​ർ​ത്തി​ക്​ ശം​ഖും​മു​ഖം അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​റോ​ട്​ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് തേ​ടി​യ​ത്. ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​. പൊ​ലീ​സി​നെ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചാ​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സു​കാ​ര്‍ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ മാ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ നോ​ക്കി​നി​ല്‍ക്കെ​യാ​ണ്​ എ.​ആ​ര്‍ ക്യാ​മ്പി​ലെ സി.​പി.​ഒ മി​ഥു​ന്‍ റോ​യി​യെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​ക്കാ​ര്‍ അ​ടി​ക്കു​ക​യും ച​വി​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്.

    മു​ൻ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ച​രി​ക്ക​​പ്പെ​ട്ടു. മി​ഥു​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ-​ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ രേ​വ​ന്ത്, സ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം നാ​ലു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മി​ഥു​നാ​ണ് മ​ർ​ദി​ച്ച​തെ​ന്ന് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​ക്കാ​രും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പേ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് മി​ഥു​നെ​തി​രെ​യും കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സി.​പി.​എം ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ട​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ​തി​രെ ഗു​രു​ത​ര വ​കു​പ്പ്​ ചു​മ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി വേണം -പൊലീസ്​ അസോസിയേഷൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വം ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ. നാ​ട്ടി​ൽ അ​രാ​ജ​ക​ത്വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹം ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങ​ണം. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യം ചെ​യ്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ​യും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച് അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തി​ന്‍റെ​യും യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ ‘അ​വ​ന്‍റെ ഒ​രു ക​ണ്ണേ പോ​യു​ള്ളൂ’ എ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തി​ന്‍റെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച ത​ന്നെ​യാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

    ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​പ്പെ​ട്ട രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​ണ്​ ഇ​തൊ​ക്കെ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തും ഏ​റെ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും ത​ട​യാ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​വും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്ക​ണം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​പാ​ല​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ബോ​ധം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ​കു​പ്പും സ​ർ​ക്കാ​റും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PoliceSFI
    News Summary - Case against policeman beaten by SFI activists will not stand
    Similar News
    Next Story
    X