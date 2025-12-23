Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 11:57 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 11:59 PM IST

    കടൽമണൽ ഖനനം റദ്ദാക്കി; കേരള തീരമേഖലക്ക് ആശ്വാസം

    കടൽമണൽ ഖനനം റദ്ദാക്കി; കേരള തീരമേഖലക്ക് ആശ്വാസം
    ബേ​പ്പൂ​ർ (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്): കേ​ര​ള​തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ട​ൽ​മ​ണ​ൽ ഖ​ന​നം ചെ​യ്യാ​ൻ കു​ത്ത​ക​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി കേ​ന്ദ്രം റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ, മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യം തീ​ര​മേ​ഖ​ല​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. ക​ട​ൽ​മ​ണ​ൽ ഖ​ന​നം ജീ​വ​ൻ കൊ​ടു​ത്തും ചെ​റു​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ഭ​യ​ന്ന്, ടെ​ൻ​ഡ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ വി​ദേ​ശ​ക​മ്പ​നി​ക​ള​ട​ക്കം ത​യാ​റാ​കാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം ന​ട​പ​ടി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്.

    തീ​ര​വും ക​ട​ലും കു​ത്ത​ക​ക​ൾ​ക്ക് തീ​റെ​ഴു​താ​നു​ള്ള നീ​ക്കം 2014 മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ഈ ​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ വി​ദേ​ശ ക ​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ ടെ​ൻ​ഡ​ർ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ടെ​ൻ​ഡ​ർ അ​പേ​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള സ​മ​യം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ഴും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​ണ​ൽ​ഖ​ന​ന​ത്തി​ന് ക​മ്പ​നി​ക​ളൊ​ന്നും താ​ൽ​പ​ര്യം അ​റി​യി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി​യ​ത്. വ​ൻ​കി​ട കു​ത്ത​ക ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പ​ത്തി​ലേ​റെ ത​വ​ണ ടെ​ൻ​ഡ​റി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യും കേ​ന്ദ്രം നീ​ട്ടി​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​മ​ട​ക്കം മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 13 ബ്ലോ​ക്കാ​യി തി​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ടെ​ൻ​ഡ​ർ. ആ​ന്ത​മാ​ൻ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലെ മൂ​ന്നു ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ ത​ന്നെ സാ​ങ്കേ​തി​ക യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ട​ൽ​മ​ണ​ൽ ഖ​ന​ന​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ട​ത് കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് ത​ങ്ക​ശ്ശേ​രി മു​ത​ൽ വ​ട​ക്കോ​ട്ട് ക​ട​ലി​ൽ 33 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ദൂ​രം ആ​ദ്യ ഖ​ന​ന​മേ​ഖ​ല​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കി​ട​പ്പാ​ടം പോ​ലും ന​ഷ്ട​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ത​ള്ളി​വി​ടാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി. ഖ​ന​ന​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക​രു​തെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും പ​രി​സ്ഥി​തി ആ​ഘാ​ത​പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​തെ കേ​ര​ള തീ​ര​ത്ത് ഖ​ന​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സം​യു​ക്ത സ​മ​ര​സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ദേ​ശ കു​ത്ത​ക​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ന​ൽ​കി തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ഖ​ന​ന​പ​ദ്ധ​തി റ​ദ്ദാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്.

    ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ ധാ​തു​ഖ​ന​നം അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ആ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ല​ണ്ട​നി​ലെ നാ​ച്വ​റ​ൽ ഹി​സ്റ്റ​റി മ്യൂ​സി​യം, യു.​കെ നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ഷ്യ​നോ​ഗ്ര​ഫി സെ​ന്റ​ർ, ഗോ​ഥ​ൻ​ബ​ർ​ഗ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ന്ന് പ​സ​ഫി​ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​താ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത​യെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ ധാ​തു ഖ​ന​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹം ന​ട​ത്തി​യ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​ണ് ഖ​ന​ന​ത്തി​ന് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​കാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും, ന​ട​പ​ടി റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പി. ​സ്റ്റെ​ല്ല​സ്, ജാ​ക്സ​ൺ പൊ​ള്ള​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Andaman NicobarCentral Govt.Sea Sand MiningKeralaKerala Coastal Zone
