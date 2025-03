2002ലെ ​ഓ​ഫ്ഷോ​ർ മി​ന​റ​ൽ​സ് (ഡ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് റ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ) ആ​ക്ടി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ൽ പാ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​ഘാ​ത​പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ന​ട​ത്താ​തെ കേ​ര​ള​തീ​ര​ത്ത് ഖ​ന​നാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും, സ​മു​ദ്ര​തീ​ര പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ലും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളാ​ണു​യ​ർ​ത്തു​ക. ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ധാ​തു​മ​ണ​ൽ ഖ​ന​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ കെ.​എം.​എം.​എ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ധാ​തു​മ​ണ​ൽ ഖ​ന​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ​ നാ​ളു​ക​ളാ​യി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹം പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ട​ൽ​ത്തീ​രം തീ​റെ​ഴു​താ​ൻ കേ​​​​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

സ​മാ​ന​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ ഖ​ന​നം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്നു​കൂ​ടി ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ ഖ​ന​നം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന​വി​ഷ​യ​മാ​യി ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന International Seabed Authority (ഐ.​എ​സ്.​എ) ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 1982ലെ ​ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സ​മു​ദ്ര നി​യ​മ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ (UNCLOS), 1994ലെ ​ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സ​മു​ദ്ര നി​യ​മ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഐ.​എ​സ്.​എ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ധാ​തു​വി​ഭ​വ സം​ബ​ന്ധി​യാ​യ എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും (ദേ​ശീ​യ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​വും സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ടും അ​തി​ന്റെ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ മ​ണ്ണും) ‘മൊ​ത്തം മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ത്തി​നാ​യി’ ‘സ്വ​രൂ​പി​ക്കാ​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും’ ഐ.​എ​സ്.​എ​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന ദോ​ഷ​ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട ചു​മ​ത​ല​യും ഐ.​എ​സ്.​എ​ക്കു​ണ്ട്.

ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ ഖ​ന​നം എ​ന്ത്, എ​ങ്ങ​നെ?

1873ൽ HMS ​ച​ല​ഞ്ച​ർ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ൽ പോ​ളി​മെ​റ്റാ​ലി​ക് നോ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ട​ൽ​ത്ത​ട്ടി​ലോ, ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്ത് പ​കു​തി​മൂ​ടി​യ നി​ല​യി​ലോ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങി​നോ​ളം വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള ഇ​വ​യി​ൽ നി​ക്ക​ൽ, ചെ​മ്പ്, കൊ​ബാ​ൾ​ട്ട്, മാം​ഗ​നീ​സ് എ​ന്നി​വ​യും മ​റ്റ് ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളും അ​പൂ​ർ​വ മൂ​ല​ക​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഹൈ​ഡ്രോ​തെ​ർ​മ​ൽ വെ​ന്റ് സൈ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള രാ​സ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ രൂ​പം കൊ​ള്ളു​ന്ന പോ​ളി​മെ​റ്റാ​ലി​ക് സ​ൾ​ഫൈ​ഡു​ക​ൾ, ചെ​മ്പ്, സി​ങ്ക്, ലെ​ഡ്, വെ​ള്ളി, സ്വ​ർ​ണം എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്.

ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ ഖ​ന​ന​ത്തി​നാ​യി ഐ.​എ​സ്.​എ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള​നു​സ​രി​ച്ച് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മു​ദ്ര പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്മേ​ലോ, അ​തി​ന്റെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ മേ​ൽ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​നോ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യി​ല്ല; വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്ഥാ​നം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ, പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ത്തി​നാ​യി ന​ട​ത്ത​ണം; തീ​ര​ദേ​ശ​മോ ക​ര​യാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​തോ ആ​ക​ട്ടെ, എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മാ​ത്ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​വും അ​തി​ന്റെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു; കൂ​ടാ​തെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​വേ​ച​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യി തു​ല്യ​മാ​യി പ​ങ്കി​ട​ണം. ആ​ഴ​ക്ക​ക്ക​ട​ൽ ഖ​ന​നാ​നു​മ​തി ക​രാ​ർ ല​ഭി​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഖ​ന​ന​ത്തി​ന്റെ പ​രി​സ്ഥി​കാ​ഘാ​ത​പ​ഠ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ശ​ദ​മാ​യ സാ​ധ്യ​താ പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഐ.​എ​സ്.​എ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ശാ​സ്ത്ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ ഒ​രു പാ​ന​ൽ ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​ഠി​ച്ച​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ വാ​ണി​ജ്യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഖ​ന​ന​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു. 2017ൽ ​ജ​പ്പാ​നി​ലെ ഒ​കി​നാ​വാ തീ​ര​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യി​കാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ധാ​തു​ഖ​ന​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.













2018ൽ ​പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ​യു​ടെ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ ക​ട​ൽ​ത്ത​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ ഖ​ന​നം തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ എ​തി​ർ​പ്പി​നെ​യും പ​സ​ഫി​ക് ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച​യെ​യും, അ​ത് സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പി​ന്മാ​റേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ര​ണ്ട് സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​ഘാ​ത​പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മു​ദ്രാ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലെ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ര​ണ്ട് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലാ​യി പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ട് ക​രാ​റു​ക​ളു​ണ്ട് എ​ന്ന​തും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​റി​യു​ക. മ​ധ്യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര ത​ട​ത്തി​ലെ പോ​ളി​മെ​റ്റാ​ലി​ക് നോ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി 2002ൽ ​ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ക​രാ​ർ 2027 മാ​ർ​ച്ച് 24ന് ​കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ടും. 2016ൽ ​ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച, 2031ൽ ​കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ ക​രാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര നി​ര​യി​ലെ പോ​ളി​മെ​റ്റാ​ലി​ക് സ​ൾ​ഫൈ​ഡു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​ണ്. നി​ർ​ണാ​യ​ക ധാ​തു​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ഗോ​ള ശ​ക്തി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന മ​ത്സ​രം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മേ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര നി​ര​യി​ൽ മ​ധ്യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന 10,000 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ (Carlsberg Ridge area) പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പോ​ളി​മെ​റ്റാ​ലി​ക് സ​ൾ​ഫൈ​ഡു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യും ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ക​രാ​റു​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ, അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യാ​തി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​ഘാ​ത പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​രാ​ക​രി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് കു​ത്ത​ക​ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ന​നാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.













16 ഖ​ന​ന ക​രാ​റു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ള്ള മ​ധ്യ​പ​സ​ഫി​ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ന് കു​റു​കെ 5000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന 1956ൽ ​ശാ​സ്ത്ര​സ​മൂ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ Clarion-Clipperton Zone (CCZ) ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ഖ​ന​ന സാ​ധ്യ​താ​പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​തും, അ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മാ​യി ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ശോ​ഷ​ണം സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തും. ഇ​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും പാ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​ഘാ​തം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും​വേ​ണ്ടി ഒ​മ്പ​ത് പ്ര​ത്യേ​ക പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പോ​ലും ക​ടു​ത്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, വ​ള​രെ പ​രി​സ്ഥി​തി​ലോ​ല​മാ​യ ന​മ്മു​ടെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പാ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​ഘാ​ത പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത് വി​ര​ൽ​ചൂ​ണ്ടു​ന്ന​ത്. തീ​ര​ശോ​ഷ​ണ​വും അ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മാ​യ വി​ഭ​വ​ദൗ​ർ​ല​ഭ്യ​ത​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തീ​ര​ദേ​ശ​ജ​ന​ത​യു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പി​നു​ത​ന്നെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ചു​ള്ള നി​യ​മ​പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ന​യം​മാ​റ്റ​വും കു​ത്ത​ക​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മാ​ത്ര​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് പ​ക​ൽ​പോ​ലെ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്.

(Regulatory Framework relating to Access and Benefit Sharing Mechanisms of Marine Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge എ​ന്ന​താ​ണ് കൊ​ച്ചി ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ലേ​ഖി​ക​യു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ഷ​യം).

