Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 April 2026 11:31 PM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 11:31 PM IST

    എസ്​.ഡി.പി.ഐയുമായി ധാരണയില്ല -ബേബി

    ‘‘ബൂ​ർ​ഷ്വാ​സി​യി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മാ​നി​ഫെ​സ്റ്റോ​യി​ലു​ണ്ട്’’
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് യോഗത്തിൽ എം.​എ ബേ​ബി പ്രസംഗിക്കുന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യു​മാ​യി ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ധാ​ര​ണ​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ​ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ ബേ​ബി. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​യി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. സി.​പി.​എം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല​ല്ല, അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ്. ​വോ​ട്ടി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​രു​ടെ​യും സ്വ​ഭാ​വ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ നോ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​വ​ർ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ആ ​പി​ന്തു​ണ​യെ മ​ഹാ പാ​പ​മാ​യി കാ​ണ​രു​ത്. എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ അ​വ​രു​​ടെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ പു​റ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ പോ​ളി​ങ്​ ബൂ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ​പോ​യി എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​ക്കാ​രെ മാ​ർ​ക്​ ചെ​യ്​​ത്​ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കാ​നു​മാ​വി​ല്ല -ബേ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​മ്പൂ​ർ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ‘ര​ണ്ട്​ വോ​ട്ടി​ന്​ വേ​ണ്ടി ഒ​രു വ​ർ​ഗീ​യ വാ​ദി​ക​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ വാ​ങ്ങി​ല്ല’ എ​ന്ന പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തെ കു​റി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ഓ​രോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ​യും ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു​വ​രാ​മെ​ന്നും അ​തി​​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സ​മീ​പ​നം ​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​​ക​യെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ​പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​വ​സ​ര​വാ​ദ​മ​ല്ലേ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മാ​നി​ഫെ​സ്റ്റോ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ പി​ന്തി​രി​പ്പ​ൻ​മാ​രാ​യ അ​ധി​കാ​രി വ​ർ​ഗ​ത്തി​​നെ​തി​രാ​യ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ബൂ​ർ​ഷ്വാ​സി​യി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും ​ആ ​സ​മ​രം വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ബൂ​ർ​ഷ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ന​മു​ക്ക്​ അ​ണി​നി​ര​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മാ​നി​ഫെ​സ്റ്റോ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ബേ​ബി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ പി​ന്തു​ണ​ക്കെ​തി​രെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട​ല്ലോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ സ്വ​ത​ന്ത്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ബേ​ബി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ‘‘മൂല്യശോഷണം ചർച്ച​ ചെയ്യും’’

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ പു​തി​യ​കാ​ല പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളി​ൽ സ്വ​യം വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ​സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ ബേ​ബി. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ർ പു​ല​ർ​ത്തേ​ണ്ട മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ശോ​ഷ​ണം ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​വി​ടെ​യും ഇ​വി​ടെ​യും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലേ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യം പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ പാ​ർ​ട്ടി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും തി​രു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​ഭി​​പ്രാ​യം. തെ​റ്റ് തി​രു​ത്ത​ൽ എ​ല്ലാ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലും ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​തും ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​തു​മാ​ണ്. തെ​റ്റ് തി​രു​ത്ത​ൽ പ്ര​ക്രി​യ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ തു​ട​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ചി​ല​യാ​ളു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി വി​ട്ടു കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ചേ​രി​യി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന​തു​പോ​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ. ഇ​വ​രു​ടെ പോ​ക്ക്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കോ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കോ ഒ​രു ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യു​മ​ല്ല.

    ഏ​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​വും വി​ട്ട് പോ​കു​മ്പോ​ഴും അ​തൊ​രു ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. അ​തേ സ​മ​യം, പാ​ർ​ട്ടി മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ആ​ളു​ക​ൾ പോ​കു​മ്പോ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബേ​ബി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:SDPIelectionLDFCPMassembly election
    News Summary - No agreement with SDPI - Baby
