‘സേഫ് ടു ഈറ്റ്’ പദ്ധതി: 72 പഴം-പച്ചക്കറി സാമ്പിളുകളിൽ 14 എണ്ണത്തിൽ കീടനാശിനി സാന്നിധ്യം

link തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ല​തി​ലും അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ കീ​ട​നാ​ശി​നി സാ​ന്നി​ധ്യം. 72 പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ൽ 14 എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും കീ​ട​നാ​ശി​നി സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി. വെ​ള്ളാ​യ​ണി കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ള​ജി​ലെ കീ​ട​നാ​ശി​നി ലാ​ബി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ വി​ഷാം​ശം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി വ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ കീ​ട​നാ​ശി​നി സാ​ന്നി​ധ്യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ കാ​ര്‍ഷി​ക​വി​ക​സ​ന ക​ര്‍ഷ​ക​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വെ​ള്ളാ​യ​ണി കാ​ര്‍ഷി​ക കോ​ള​ജി​ലെ ലാ​ബി​ല്‍ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ‘സേ​ഫ് ടു ​ഈ​റ്റ് ’പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മാ​സ​ത്തെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ​വ​കു​പ്പി​ലെ ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ നി​ന്ന് 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മാ​സ​ത്തി​ല്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച 72 പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി സാ​മ്പി​ളു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ഫ​ല​മാ​ണ് വെ​ള്ളാ​യ​ണി ലാ​ബി​ന്‍റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ prral.kau.in വ​ഴി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച 72 സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ല്‍ 14 എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ 19.44 ശ​ത​മാ​നം അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ പ​രി​ധി​ക്കു​മു​ക​ളി​ല്‍ കീ​ട​നാ​ശി​നി സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ​രു​ന്ന മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍കൊ​ണ്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 152 ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളും പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ഫ​ലം ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ​വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

'Safe to Eat' project: In 72 fruit and vegetable samples Presence of pesticides in 14 counts