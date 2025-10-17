Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപരാതിയുമായി വന്നു,...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:50 AM IST

    പരാതിയുമായി വന്നു, പ്രതിയായി, ഒടുവിൽ പിടിയിലായി

    text_fields
    bookmark_border
    ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളുടെ പീഠം കാണാനില്ലെന്ന​ പരാതിയുമായായിരുന്നു പോറ്റിയുടെ രംഗ​പ്രവേശം
    unni krishnan potty
    cancel
    camera_alt

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി പി​ടി​യി​ലാ​കു​മ്പോ​ൾ, കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള കു​ഴി സ്വ​യം കു​ഴി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ്. അ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വാ​ദ​പ്ര​തി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​പ്പ​ട​ര​വേ, ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ പീ​ഠം കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന​ പ​രാ​തി​യു​മാ​യാ​ണ്​​ മു​ൻ കീ​ഴ്​​ശാ​ന്തി​കൂ​ടി​യാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​താ​ണ്​ പി​ന്നീ​ട്​ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യ​ട​ക്കം​ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി​ച്ച​ത്. പി​ന്നാ​ലെ പോ​റ്റി കേ​സി​ൽ ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി​യാ​യി. ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം പി​ടി​യി​ലാ​വു​ന്ന​യാ​ളു​മാ​യി.

    പോ​റ്റി കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പീ​ഠം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ക​​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പോ​റ്റി​​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ളു​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ്​ സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി, ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​ പോ​റ്റി​യെ ‘പോ​റ്റി​വ​ള​ർ​ത്തി​യ​താ​ര്​’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മു​യ​ർ​ന്നു. നി​യ​മ​സ​ഭ​യും തെ​രു​വു​ക​ളും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്​​ദ്ധ​മാ​യി.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പു​ളി​മാ​ത്താ​ണ്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ സ്വ​ദേ​ശം. പു​ളി​മാ​ത്ത്​ ദേ​വീ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ പൂ​ജാ​രി​യാ​യ പി​താ​വി​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ചാ​ണ്​ പൂ​ജാ​ധി​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്തി. ശ്രീ​രാ​മ​പു​ര അ​യ്യ​പ്പ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ശാ​ന്തി​ക്കാ​ര​നാ​യ​തോ​ടെ ഭ​ക്ത​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധ​നാ​യി. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ കീ​ഴ്​​ശാ​ന്തി​യാ​യ​തോ​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന സ​മ്പ​ന്ന ഭ​ക്​​ത​ർ​ക്ക്​ സ​ന്നി​ദാ​ന​ത്ത്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യി ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ല​ട​ക്കം സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഭ​ക്​​ത​രു​​ടെ സ്വ​ർ​ണ​മ​ട​ക്കം അ​യ്യ​പ്പ​ന്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​തോ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ, ​ബി​സി​ന​സു​കാ​ൾ, ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ എ​ന്നി​വ​രി​ലേ​ക്കും പോ​റ്റി​യു​ടെ ബ​ന്ധം വ​ള​ർ​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​മാ​യി റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റും പ​ണം പ​ലി​ശ​ക്ക്​ ​കൊ​ടു​ക്ക​ലും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ല​ത്തി​നി​ടെ 30 കോ​ടി​യി​ൽ​പ​രം രൂ​പ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ട്​ പോ​റ്റി ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ വെ​ളി​വാ​യ​ത്​. ഉ​ന്ന​ത​രു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​മാ​ണ്​ ദേ​വ​സ്വം മാ​ന്വ​ലി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച്​ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ളി​ക​ളും ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ളും ഇ​യാ​ൾ​ക്ക്​ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:devaswam boardKeralaUnnikrishnan PottySabarimala Gold Missing Row
    News Summary - sabarimala gold missing row accused unnikrishnan potty
    Similar News
    Next Story
    X