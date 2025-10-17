Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശ​ബ​രി​മ​ല...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 6:35 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:59 AM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ളയിൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    10 മണിക്കൂറിലേറെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ; അർധ രാത്രിയോടെ അറസ്റ്റ്
    Unnikrishnan potty-sabarimala gold missing row
    cancel
    camera_alt

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ല്‍ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റിയെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കി​ളി​മാ​നൂ​ർ പു​ളി​മാ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്ന്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത ഇ​യാ​ളെ ര​ഹ​സ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ 10 മണിക്കൂറിലേറെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനൊടുവിലാണ് അർധരാത്രിയോടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച റാ​ന്നി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും.

    2019ൽ ശബരിമല ശ്രീകോവിലിനിരുഭാഗത്തുമുള്ള ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെയും ശ്രീകോവിലിന്‍റെ കട്ടിളയിലെയും പാളികൾ കൊണ്ടുപോയി സ്വർണം കവർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട്​ കേസുകളിലും ഒന്നാം പ്രതിയാണ്​ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി.

    സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസ്​ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ പോറ്റിയുടെ പങ്ക്​ വ്യക്​തമായിരുന്നു​​. ബുധനാഴ്ച ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്തെത്തി വിജിലൻസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന്​ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ്​ വ്യാഴാഴ്ച അന്വേഷണസംഘം പോറ്റിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്​.

    തനിക്ക്​ ലഭിച്ചത്​ ചെമ്പുപാളികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി ആദ്യം വേണ്ടത്ര സഹകരിക്കാതിരുന്ന പോറ്റി അന്വേഷണ സംഘം തെളിവുകൾ നിരത്തിയതോടെ വ്യക്​തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിയെന്നാണ്​ വിവരം. അതേസമയം, നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയാണ് പോറ്റിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഭിഭാഷകൻ അഡ്വ. ശാസ്തമംഗലം അജിത്ത് രംഗത്തുവന്നതോടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോണ്‍ വിളിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം അനുവദിച്ചു.

    ക്രൈംബ്രാഞ്ച്​ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിൽ അന്നത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസർ ബി. മുരാരി ബാബു, അസിസ്റ്റന്‍റ്​ എൻജിനീയർ കെ. സുനിൽ കുമാർ, 2019ൽ വിരമിച്ച മുൻ തിരുവാഭരണം കമീഷണർ കെ.എസ്​. ബൈജു, 2020ൽ വിരമിച്ച മുൻ സെക്രട്ടറി എസ്​. ജയശ്രീ, 2021ൽ വിരമിച്ച മുൻ തിരുവാഭരണം കമീഷണർ ആർ.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ, മുൻ അഡ്​മിനിസ്​ട്രേറ്റിവ്​ ഓഫിസർ കെ. രാ​ജേന്ദ്രൻ നായർ, 2022ൽ വിരമിച്ച മുൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ്​ ഓഫിസർ ഡി. സുധീഷ്​ കുമാർ, 2024ൽ വിരമിച്ച അഡ്​മിനിസ്​ട്രേറ്റിവ്​ ഓഫിസർ എസ്​. ശ്രീകുമാർ, മുൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ്​ ഓഫിസർ വി.എസ്​. രാ​​ജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, 2019ലെ ദേവസ്വം ബോർഡ്​​ തുടങ്ങിയവരാണ്​ മറ്റുപ്രതികൾ.

    ഇതിൽ സർവിസിലുള്ള ബി. മുരാരി ബാബുവിനെയും കെ. സുനിൽകുമാറിനെയും ബോർഡ്​ സസ്​പെൻഡ്​ ചെയ്തിരുന്നു. വിരമിച്ചവർക്ക്​ പത്തു ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട്​ നോട്ടീസും​ നൽകി​. സി.പി.എം പത്തനംതിട്ട ജില്ല കമ്മിറ്റിയംഗം എ. പത്​മകുമാർ, സി.പി.എം പ്രതിനിധി എൻ.വി. ജയകുമാർ, സി.പി.ഐ പ്രതിനിധി കെ.പി. ശങ്കരദാസ്​ എന്നിവരാണ്​ പ്രതിചേർത്ത 2019ലെ ബോർഡിന്‍റെ​ ഭരണസമിതിയിലുണ്ടായിരുന്നത്​.

    ദേവസ്വം സ്വർണപ്പണിക്കാരനും സംശയനിഴലിൽ; തന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കി

    പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ദേവസ്വം സ്മിത്തും (സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ) സംശയനിഴലിൽ. ചെമ്പും സ്വർണവും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന സ്മിത്ത്​തന്നെ സ്വർണം പതിച്ച കട്ടിളപ്പാളികൾ ചെമ്പെന്ന്​ രേഖപ്പെടുത്തി. 2019 മേയ്​ 18ന്​ ​ശ്രീകോവിലിന്‍റെ കട്ടിളപ്പാളികൾ സ്വർണം പൂശാനെന്ന​ പേരിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക്​ കൈമാറിയ മഹസറിലാണ്​ കട്ടിളപ്പാളികൾ ചെ​മ്പെന്ന്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. കട്ടിളപ്പാളികൾ അഴിച്ച്​ കൈമാറിയപ്പോൾ തയാറാക്കിയ മഹസറിൽ ചെമ്പ്​ പാളികളുടെ ​എണ്ണവും തൂക്കവും ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന്​ പറയുന്നുണ്ട്​. ഇത്​ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സ്മിത്ത്​ ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​​.

    2019 ജൂലൈ 19, 20 തീയതികളിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക്​ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളും തെക്കും വടക്കും മൂലകളിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെമ്പ്​ തകിടുകളും ​​​കൈമാറിയ മഹസറിലും ദേവസ്വം സ്മിത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന്​ ​എഴുതിയിരുന്നു. ഇതിലും ചെമ്പെന്നായിരുന്നു ചേർത്തിരുന്നത്​. എന്നാൽ, സ്മിത്ത്​ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട്​, വിജിലൻസ്​ മൊഴിയെടുത്തപ്പോൾ താൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ്​ സ്മിത്ത്​ അറിയിച്ചത്​.

    അതിനിടെ, ദ്വാരപാലകശിൽപ പാളികൾ സ്വർണം പൂശാൻ 2019ൽ ​​കൊണ്ടുപോകാനായി മഹസർ തയാറാക്കിയപ്പോൾ അന്നത്തെ തന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കി. മഹസറിൽ തന്ത്രിയുടെ പേര്​ എഴുതിയിട്ടു​ണ്ടെങ്കിലും ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. വിജിലൻസ്​ അന്വേഷണത്തിൽ മഹസർ തയാറാക്കിയ അന്നത്തെ എക്സിക്യൂട്ടിവ്​ ഓഫിസർ ഡി. സുധീഷ്​ കുമാർ തന്ത്രിയുടെ ഒപ്പ്​ മനഃപൂർവം വാങ്ങാതിരുന്നതാണെന്ന്​ കണ്ടെത്തി.

    ദ്വാരപാലകരിലും തെക്കും വടക്കും മൂലകളിൽ പൊതിഞ്ഞ ചെമ്പ്​ തകിടുകളിലും പൂശിയിട്ടുള്ള സ്വർണം മാഞ്ഞ്​ ​ചെമ്പ്​ തെളിഞ്ഞതിനാൽ പുതുതായി സ്വർണം പൂശി വൃത്തിയായി ​വെക്കാൻ അനുവദിക്കാമെന്നായിരുന്നു തന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നത്​​. എന്നാൽ, ഇതിലെ സ്വർണം കുറഞ്ഞ്​ ചെമ്പ്​ തെളിഞ്ഞെന്ന പരാമശം മറച്ചുവെച്ചായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെമ്പുപാളികൾ എന്നുമാത്രം​ എഴുതിയത്​. ഇത്​ തന്ത്രിയിൽനിന്ന്​ മറയ്​ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയതെന്നാണ്​ വിജിലൻസ്​ സംശയിക്കുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:devaswam boardArrestKeralaUnnikrishnan PottySabarimala Gold Missing Row
    News Summary - arrested unni krishnan potti on sabarimala gold missing row case
    Similar News
    Next Story
    X