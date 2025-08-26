Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 7:59 AM IST

    രാഹുലിന്‍റെ രാജി: സമ്മർദം മുറുക്കി സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും

    പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വ​രു​​മോ എ​​ന്ന​തി​ൽ സി.പി.എമ്മിന് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്
    രാഹുലിന്‍റെ രാജി: സമ്മർദം മുറുക്കി സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഗു​രു​ത​ര ലൈം​ഗി​കാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി, സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മു​ഖം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രാ​ജി സ​മ്മ​ർ​ദം മു​റു​ക്കി സി.​പി.​എ​മ്മും ബി.​ജെ.​പി​യും.

    രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന്​ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ, ക്രി​മി​ന​ൽ വാ​സ​ന​യോ​ടെ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​നം ന​ട​ത്തി​യ രാ​ഹു​ൽ രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ കേ​ര​ളീ​യ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്ന്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു. രാ​ജി​ക്കാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രും. ആ​രു​വി​ചാ​രി​ച്ചാ​ലും രാ​ഹു​ലി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    എം. ​മു​കേ​ഷ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ​ത്തെ ഇ​തു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ടെ​ന്നും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ തെ​ളി​വ് സ​ഹി​ത​മാ​ണ്​ രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്​ എ​ന്നു​മാ​ണ്​ സി.​പി.​എം വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ രാ​ജി​ക്കാ​യി ഇ​ട​ത് സൈ​ബ​ർ സേ​ന സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ലി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ്​ തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി പ്രാ​ഥ​മി​ക അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ രാ​ഹു​ലി​നെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ചോ​ദ്യം. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ശ​ക്​​ത​മാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​വു​മാ​യി തെ​രു​വി​ലു​ണ്ട്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ഹു​ൽ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക്കെ​ത്തി​യാ​ൽ ത​ട​യാ​നും പ്ര​തി​​ഷേ​ധി​ക്കാ​നു​മാ​ണ്​ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ തീ​രു​മാ​നം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഹു​ൽ രാ​ജി​വെ​ച്ചാ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വ​രു​​മോ എ​​ന്ന​തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​നി​ല​ട​ക്കം ബി.​ജെ.​പി ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ സ്വാ​ധീ​നം ​ചെ​ലു​ത്താ​നാ​വു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​​ പാ​ർ​ട്ടി​യെ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. രാ​ഹു​ൽ ജ​യി​ച്ച മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ബി.​ജെ.​പി​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക്​​ ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന​തും​ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ കു​ഴ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണം ബി.​ജെ.​പി ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കി. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്കൊ​പ്പം രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ചി​ത്രം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പേ​ജു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണം. സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

