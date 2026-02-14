Begin typing your search above and press return to search.
    14 Feb 2026 7:27 AM IST
    14 Feb 2026 7:27 AM IST

    സമസ്ത സെന്റിനറി വാര്‍ഷിക മഹാസമ്മേളന വിളംബരം ഇന്ന് ​

    നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​കം കാ​ന്ത​പു​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും
    കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ സെ​ന്റി​ന​റി വാ​ര്‍ഷി​ക മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ളം​ബ​രം ആ​യു​ര്‍വേ​ദ​ന​ഗ​രി​യാ​യ കോ​ട്ട​ക്ക​ലി​ല്‍ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രു​ടെ​യും കാ​ല്‍ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ മു​സ്‍ലി​യാ​ര്‍ മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തും. സ​മ്മേ​ള​നം കെ.​എ​സ്. ആ​റ്റ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ കു​മ്പോ​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    വി​ളം​ബ​ര​സ​മ്മേ​ള​ന പ​താ​ക പു​ത്തൂ​ർ പാ​ട​ത്ത് സ​മ​സ്ത സെ​ക്ര​ട്ട​റി പൊ​ന്മ​ള അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദി​ര്‍ മു​സ്‍ലി​യാ​ര്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തി. സ​യ്യി​ദ് ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി, സ​യ്യി​ദ് ജ​അ്ഫ​ർ തു​റാ​ബ് പാ​ണ​ക്കാ​ട്, അ​ബ്ദു​ല്‍ ജ​ലീ​ല്‍ സ​ഖാ​ഫി ചെ​റു​ശ്ശോ​ല, സ​യ്യി​ദ് ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ജീ​ലാ​നി വൈ​ല​ത്തൂ​ർ, സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ അ​ഹ്സ​നി ക​ല്ല​റ​ക്ക​ൽ, സ​യ്യി​ദ് സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബാ​ഖ​വി മേ​ൽ​മു​റി, അ​ലി ബാ​ഖ​വി ആ​റ്റു​പു​റം, അ​ബ്ദു​ൽ​നാ​സ​ർ ഹാ​ജി ഓ​മ​ച്ച​പ്പു​ഴ, ബാ​വ ഹാ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ട്, പ​റ​വ​ണ്ണ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, അ​ല​വി സ​ഖാ​ഫി കൊ​ള​ത്തൂ​ര്‍, ഊ​ര​കം അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി, കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി പ​റ​വൂ​ർ, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:SamasthaAnnual General MeetingKanthapuram AP Aboobacker Musliyar
