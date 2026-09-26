ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി, പകലായാലും രാത്രിയായാലും വ്യത്യാസമില്ല; പ്രസംഗത്തിനിടെ വൈദ്യുതി നിലച്ചപ്പോൾ പിണറായി, സിഎംആർഎൽ കേസിൽ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചു

ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി, പകലായാലും രാത്രിയായാലും വ്യത്യാസമില്ല; പ്രസംഗത്തിനിടെ വൈദ്യുതി നിലച്ചപ്പോൾ പിണറായി, സിഎംആർഎൽ കേസിൽ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചുtext_fields
ആലപ്പുഴ: കേന്ദ്രസർക്കാറിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറുടെ തോന്നലുകളാണ് തീരുമാനങ്ങളായി പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച പിണറായി, കമീഷനിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ എതിർത്തിട്ടും ഏകപക്ഷീയമായാണ് ചില തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആലപ്പുഴയിൽ സി.പി.എം വിപുലീകൃത ജില്ല കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രസംഗത്തിനിടെ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടപ്പോൾ, ‘ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിതി, പകലായാലും രാത്രിയായാലും വ്യത്യാസമില്ല’ -എന്ന് വിമർശിച്ചു. ഉടൻ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായെങ്കിലും ‘ഇതിപ്പോ പകരം വന്നതാണോ, അല്ല ജനറേറ്ററാണോ എന്നറിയില്ല’ എന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ വിശ്വാസ്യത മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച എം.പിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നും പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളം വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്. എന്നാൽ, ഗവർണറുമായി ഒത്തുകളിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എതിർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ എതിർക്കണമെന്നും നിയമപരമായി നേരിടേണ്ട വിഷയങ്ങളെ നിയമപരമായി നേരിടണമെന്നും പിണറായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സി.എം.ആർ.എൽ –എക്സാലോജിക് ഇടപാടിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പിണറായി ആവർത്തിച്ചു. രണ്ട് കമ്പനികളും തമ്മിൽ നിയമപരമായ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇടപാടുകൾ നടന്നത്. നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പണം കൈമാറിയത്. ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നികുതികളും അടച്ചിട്ടുണ്ട്.
എക്സാലോജിക് സി.എം.ആർ.എല്ലിന് മാത്രമല്ല സേവനം നൽകിയത്. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സേവനം നൽകിയിരുന്നു. മുഹമ്മദ് റിയാസുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന ഇടപാടുകളാണ് അന്വേഷണത്തിൽ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. ‘നിന്നെയല്ല, നിന്റെ അച്ഛനെയാണ് നോക്കുന്നത്’ എന്ന നിലപാടിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതെന്നും, മകൾ വീണയുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ പിണറായി ആരോപിച്ചു.
കേരളത്തിലെ വിവിധ കോടതികൾ മുതൽ സുപ്രീംകോടതി വരെ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതാണ്. കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രധാന പരാതിക്കാരൻ. സി.പി.എമ്മിനെയും എൽ.ഡി.എഫിനെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അന്വേഷണം. ബി.ജെ.പിയും ആർ.എസ്.എസുമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും യു.ഡി.എഫ് അതിനൊപ്പം ചേരുകയാണെന്നും പിണറായി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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