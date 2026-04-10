    date_range 10 April 2026 8:02 AM IST
    date_range 10 April 2026 8:02 AM IST

    പൊളി വൈബിൽ ജെൻസി പോളിങ്

    പ​ല​ർ​ക്കും ക​ന്നി​വോ​ട്ട് മ​ധു​ര​മു​ള്ള വോ​ട്ടാ​യി; നാ​ല​ര​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ക​ന്നി​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യു​ണ്ടാ​യ​ത്
    പൊളി വൈബിൽ ജെൻസി പോളിങ്
    മേലാറ്റൂർ ആർ.എം.എച്ച്.എസ്.എസിൽ കന്നി വോട്ട് ചെയ്ത എ. അമിത അജയ്, എ. അമൽ, എസ്.ജെ. സ്മിത, ദിൽഷ ഷെറിൻ എന്നിവർ

    കൊ​ച്ചി: പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് എ​ന്തും ഏ​തും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും അ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ വ​രു​ന്ന വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ജെ​ൻ​സി. 18 വ​യ​സ്സ് തി​ക​ഞ്ഞ ക​ന്നി​വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ മു​ത​ൽ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ വ​രെ ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ജ​ന​വി​ധി​യെ​ഴു​ത്തി​നെ ഇ​രു​കൈ​യും നീ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    പു​തു​ത​ല​മു​റ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ന്നി​വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഹ​ൽ​വ ന​ൽ​കി അ​വ​രു​ടെ ആ​ദ്യ വോ​ട്ട​നു​ഭ​വം മ​ധു​ര​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ. ഓ​രോ ജി​ല്ല​യി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ് ക​ന്നി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഹ​ൽ​വ ബോ​ക്സ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​വ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ഹ​ൽ​വ ന​ൽ​കാ​ൻ ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ​യും വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​രെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഹ​ൽ​വ കി​ട്ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ വ​ന്ന ചി​ല​ർ നി​രാ​ശ​യോ​ടെ മ​ട​ങ്ങി.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, സെ​ൽ​ഫി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും റീ​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഓ​രോ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ചി​ല ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഫോ​ട്ടോ പോ​യി​ൻ​റു​ക​ളും സെ​ൽ​ഫി പോ​യി​ൻ​റു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വോ​ട്ടു​ചെ​യ്ത ഉ​ട​ൻ എ​ടു​ത്ത ചൂ​ണ്ടു​വി​ര​ലി​ലെ മ​ഷി​യു​ടെ ചി​ത്ര​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും വി​ഡി​യോ​യും വാ​ട്ട്സ്ആ​പ്, ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം സ്റ്റോ​റി​ക​ളാ​യും പോ​സ്റ്റു​ക​ളാ​യും നി​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രേ ബൂ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ടു​ള്ള സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന ദൗ​ത്യ​മാ​യ വോ​ട്ടു ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് ഏ​റെ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ യു​വ​വോ​ട്ട​ർ അ​മൃ​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ വോ​ട്ടു​പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഫ്ലാ​ഷ് മോ​ബ്, റാ​പ്പ് ഗാ​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യി​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ സ്വീ​പി​ന്റെ (സി​സ്റ്റ​മാ​റ്റി​ക് വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​സി​പ്പേ​ഷ​ൻ) ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​റ​ക്കി​യ, പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ വോ​ട്ടു ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ‘ജെ​ൻ സീ ​വോ​ട്ട് പാ​ട്ട്’ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS: Polling, election, Kerala, Kerala Assembly Election 2026
    Similar News
    Next Story
