Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 11:53 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:53 PM IST

    വിജയവും തിരിച്ചടിയും ഒരു പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകണം -മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ്

    പി.എം. ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു
    PM Foundation award
    പി.എം. ഫൗണ്ടേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    കൊ​ച്ചി: ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​വും തി​രി​ച്ച​ടി​യും ഒ​രു​പോ​ലെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്. പി.​എം. ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മ’​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. വി​ജ​യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ മ​തി​മ​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ൽ ത​ള​രാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് ഇ​വ ര​ണ്ടും സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​തെ അ​വ​രു​ടെ വ​ഴി​ക്കു​വി​ട​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ൻ​കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗം ഗ​ണ​പ​ര​മാ​യി മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യി മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ലി​ന്ന് കേ​ര​ളം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് റൂ​മു​ക​ളും ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്. ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും മി​ക​വി​ന്റെ പാ​ത​യി​ലാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പി.എം. ഫൗണ്ടേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    മേ​ഘാ​ല​യ​യു​ടെ നി​യു​ക്ത ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ ഡോ. ​ഷ​ക്കീ​ൽ പി. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​മ്മു​ടെ ചു​റ്റു​പാ​ടി​ന​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​രു​ടെ സു​ഖ​ദു:​ഖ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​നും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് മാ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചെ​റി​യ പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടി​ച്ച് ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ടി​യ മൈ​സൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ത​സ്കീ​ന് പ്ര​ത്യേ​ക പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച സ്കൂ​ളി​നു​ള്ള പ്ര​ഫ. കെ.​എ. ജ​ലീ​ൽ സ്മാ​ര​ക പു​ര​സ്കാ​രം (മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വും) മ​ല​പ്പു​റം വാ​ഴ​ക്കാ​ട് ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മ​ന്ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ വ​യ​നാ​ട് മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ടീ​മും (ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വും) അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ടാ​ല​ന്റ് സെ​ർ​ച്ച് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ 306 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ഡോ. ​ഗ​ൾ​ഫാ​ർ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കൊ​ച്ചി ലേ ​മെ​റി​ഡി​യ​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​പി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മം സി.​ഇ.​ഒ പി.​എം. സാ​ലി​ഹ്, ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റി​മാ​രാ​യ ഡോ. ​എ​ൻ.​എം. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ഡോ. ​അ​ഷ്റ​ഫ് ക​ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ട്ര​സ്റ്റി ഖ​ദീ​ജ മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും സി.​എ​ച്ച്.​എ. റ​ഹീം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ജി. ​പ്രി​യ​ങ്ക, ഷാ​രി​ഖ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ഒ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​യി​ച്ചു. റ​സി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി, എം.​എം അ​ബ്ദു​ൽ ബ​ഷീ​ർ, സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജ്മ​ൽ, ഡോ. ​കെ.​ടി. അ​ർ​ഷി​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​യ്യൂ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

