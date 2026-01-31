Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 9:59 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 10:37 PM IST

    പ്ലസ്​ വൺ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പരിഷ്​കരിക്കുന്നു; പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​ മാറ്റം; സ്കൂളുകൾക്ക് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് റോ​ബോ​ട്ടി​ക് കി​റ്റ്

    പ്ലസ്​ വൺ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പരിഷ്​കരിക്കുന്നു; പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​ മാറ്റം; സ്കൂളുകൾക്ക് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് റോ​ബോ​ട്ടി​ക് കി​റ്റ്
    മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ല​സ്​​വ​ൺ ക്ലാ​സി​ലെ പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടാം വാ​രം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. ഭാ​ഷാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 41 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​തി​നൊ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ലേ​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യു​ള്ള നൂ​ത​ന​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വ​രെ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണം ഇ​ത്ര​യും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി കേ​ര​ളം മാ​റി. മ​ല​യാ​ളം, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ത​മി​ഴ്, ക​ന്ന​ഡ എ​ന്നീ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 597 പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ 32 സ്‌​കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10 ന​കം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ക്കും.

    പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന​ട​ക്കം നാ​ലാ​യി​രം കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ കി​ഫ്ബി നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    കി​ഫ്ബി​ക്ക് പു​റ​മെ പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ട്, ന​ബാ​ർ​ഡ് ഫ​ണ്ട്, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ ആ​സ്തി​വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട്, ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​നി​​യോ​ഗി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 5000 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വി​ട്ട് നി​ർ​മ്മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ബോ​ട്ടി​ക്‌​സ് പ​ഠ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ഴു​വ​ൻ ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും കൈ​റ്റ് വ​ഴി അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് റോ​ബോ​ട്ടി​ക് കി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ 2500 അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് കി​റ്റു​ക​ളാ​ണ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്‌​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ 29000 റോ​ബോ​ട്ടി​ക് കി​റ്റു​ക​ൾ കൈ​റ്റ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

