    Kerala
    Posted On
    date_range 2 May 2026 11:37 PM IST
    Updated On
    date_range 2 May 2026 11:37 PM IST

    പിണറായിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാം -പി.വി. അൻവർ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ജ​ന​വി​ധി വ​രു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സൂ​നാ​മി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​വാ​മെ​ന്നും ബേ​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പി.​വി. അ​ൻ​വ​ർ. പി​ണ​റാ​യി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​രു​മോ​നി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ന്ത്യം ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ കു​റി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    ധ​ർ​മ​ട​ത്ത് പി​ണ​റാ​യി തോ​റ്റ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ൽ താ​ഴെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ജ​യി​ക്കൂ. ബേ​പ്പൂ​രി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സും തോ​ൽ​ക്കും. റി​യാ​സ് ബെ​റ്റി​ന് ത​യാ​റാ​ണെ​ങ്കി​ൽ താ​ൻ മൊ​ട്ട​യ​ടി​ച്ച് ക​മ്മ​ൽ ഇ​ടാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണ്. ക​മ്മ​ൽ റി​യാ​സ് ഇ​ട​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. അ​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ൻ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ലെ തീ​വെ​ട്ടി കൊ​ള്ള അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ൻ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:electionPinaraiPV Anvar
    News Summary - Pinarayi can become the opposition leader - P.V. Anvar
