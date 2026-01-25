Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 3:13 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 3:13 PM IST

    ഫി​സി​യോ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്കും ‘ഡോക്ടർ’ പദവി

    കൊ​ച്ചി: അം​ഗീ​കൃ​ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡി​ഗ്രി ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഫി​സി​യോ തെ​റാ​പ്പി​സ്റ്റു​ക​ളും ഒ​ക്യു​പേ​ഷ​ന​ൽ തെ​റാ​പ്പി​സ്റ്റു​ക​ളും പേ​രി​ന് മു​ന്നി​ൽ ‘ഡോ​ക്ട​ർ’ എ​ന്ന് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി. ഡോ​ക്ട​ർ എ​ന്ന്​ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തും സ്വ​ത​ന്ത്ര പ്രാ​ക്ടീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും വി​ല​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​​ റി​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മ​ട​ക്കം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​ജി. അ​രു​ൺ ത​ള്ളി​യ​ത്. രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധം, രോ​ഗ​ശ​മ​നം, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ‘ഡോ​ക്ട​ർ’ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ഫി​സി​യോ തെ​റാ​പ്പി​സ്​​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ലെ​യും ക​രി​ക്കു​ല​ത്തി​ലെ​യും ചി​ല വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു എം.​ബി.​ബി.​എ​സും സ​മാ​ന ബി​രു​ദ​വു​മു​ള്ള ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ ഒ​രു​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കോ​ട​തി​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ ത​യാ​റാ​കാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഫി​സി​യോ തെ​റാ​പ്പി​സ്റ്റു​ക​ളെ​യും ഒ​ക്യു​പേ​ഷ​ന​ൽ തെ​റാ​പ്പി​സ്റ്റു​ക​ളെ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​ത്രം ചു​രു​ക്കാ​ൻ ത​ക്ക​താ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

