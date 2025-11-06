Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    6 Nov 2025 11:41 PM IST
    6 Nov 2025 11:41 PM IST

    ഫിസിയോ, ഒക്കുപേഷനൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ ‘ഡോക്ടർ’ ചേർക്കുന്നത് നിയമപരമല്ല -ഹൈകോടതി

    Kerala High Court
    ഹൈകോടതി

    Listen to this Article

    കൊച്ചി: അംഗീകൃത മെഡിക്കൽ ബിരുദധാരിയല്ലാത്ത ഫിസിയോ, ഒക്കുപേഷനൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ പേരിന് മുന്നിൽ ‘ഡോക്ടർ’ ചേർക്കുന്നത് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിയമപരമല്ലെന്ന് ഹൈകോടതി. ഇവർ അനാവശ്യമായി ‘ഡോക്ടർ’ എന്ന വാക്ക്​ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് വി.ജി. അരുൺ നിർദേശിച്ചു.

    നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമീഷനടക്കം എതിർകക്ഷികൾക്ക്​ നോട്ടീസ്​ ഉത്തരവായ കോടതി ഹരജി വീണ്ടും ഡിസംബർ ഒന്നിന് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

    തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ ‘ഡോക്ടർ’ എന്ന് ചേർക്കുന്നത് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്പെഷലിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഒഫ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ്​​ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ നൽകിയ ഹരജിയാണ്​ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്​.

