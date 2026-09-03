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    കാ​പ്പ​ന്‍റെ രാ​ജി​ക്ക്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​മ്മ​ർ​ദം

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    കാ​പ്പ​ന്‍റെ രാ​ജി​ക്ക്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​മ്മ​ർ​ദം
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    കോ​ട്ട​യം: ചെ​ക്ക്​ കേ​സി​ൽ മും​ബൈ കോ​ട​തി ഒ​രു വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​നു ശി​ക്ഷി​ച്ച മാ​ണി സി. ​കാ​പ്പ​ന്റെ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​മ്മ​ർ​ദം. വ​ഞ്ച​ന കേ​സി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ആ​ദ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ രാ​ജി കൂ​ടി​യേ തീ​രൂ എ​ന്നു​മാ​ണ്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ട​ക്കം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം.

    പാ​ർ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​നും നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കാ​പ്പ​ന്‍റെ എ​തി​രാ​ളി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും യൂ​ത്ത്​ ഫ്ര​ണ്ട്​ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി​റി​യ​ക്ക്​ ചാ​​ഴി​കാ​ട​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ക​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ്​ കാ​പ്പ​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. കാ​പ്പ​ന്‍റെ എ​ൻ.​ഡി.​എ എ​തി​രാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷോ​ൺ ജോ​ർ​ജും രാ​ജി ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു ശ​ക്ത​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​വ​രി​ൽ​പെ​ടും. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​തൃ​ത്വ​വും രാ​ജി ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​നു ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ലേ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ​അ​യോ​ഗ്യ​ത വ​രൂ എ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ധാ​ർ​മി​ക​ത ഉ​യ​ർ​ത്തി കാ​പ്പ​നെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​മം.

    ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഓ​ഹ​രി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു വ​ഞ്ചി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്​ മും​ബൈ വ്യ​വ​സാ​യി ദി​നേ​ശ്​ മേ​നോ​ൻ ന​ൽ​കി​യ കേ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ കോ​ട​തി കാ​പ്പ​നെ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി തു​ട​രാ​ൻ കാ​പ്പ​ന്​ അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച സ്ഥി​തി​ക്ക്​ അ​ദ്ദേ​ഹം രാ​ജി​വെ​ച്ചൊ​ഴി​യ​​ണ​മെ​ന്നും ഷോ​ൺ ജോ​ർ​ജ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ ശി​ക്ഷ​യേ ഉ​ള്ളൂ​വെ​ന്ന​ത്​ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വാ​ദം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​ച്ച​നു​ണ​യു​മാ​ണെ​ന്ന്​ യൂ​ത്ത്​ ഫ്ര​ണ്ട്​ -എം ​സം​സ്​​ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി​റി​യ​ക്ക്​ ചാ​ഴി​കാ​ട​ൻ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ഞ്ച​ന​ക്കേ​സ് വി​ധി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ലു​മാ​യി പോ​യാ​ൽ കാ​പ്പ​ന്‍റെ തൊ​ലി കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​രി​യു​ന്ന വി​ധി വ​രും. ഒ​രു കേ​സി​ലെ​യ​ല്ല, നാ​ലു കേ​സു​ക​ളു​ടെ വി​ധി​യാ​ണ് വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 75 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഒ​ന്നാം ചെ​ക്ക് കേ​സി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 1.20 കോ​ടി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും ഒ​രു കോ​ടി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം കേ​സി​ൽ ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 1.70 കോ​ടി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും ഒ​രു കോ​ടി​യു​ടെ​ത​ന്നെ മൂ​ന്നാം കേ​സി​ൽ ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 1.70 കോ​ടി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും അ​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കേ​സി​ൽ ആ​റു​മാ​സം ത​ട​വും 70 ല​ക്ഷം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും എ​ന്ന​താ​ണ് ശി​ക്ഷ. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ ഒ​ന്നും നാ​ലും കേ​സു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നു മാ​സം വീ​ത​വും ര​ണ്ടും നാ​ലും കേ​സി​ൽ ആ​റു മാ​സം വീ​ത​വും അ​ധി​ക​ത​ട​വും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം വി​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ശി​ക്ഷ​ക​ൾ വെ​വ്വേ​റെ അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. കേ​സു​ക​ൾ വെ​വ്വേ​റെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​താ​യ​തി​നാ​ൽ ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം ക​ള്ള​മാ​ണ്. ത​ന്‍റെ ഭാ​ഗം കേ​ൾ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് വി​ധി​യെ​ന്ന കാ​പ്പ​ന്‍റെ വാ​ദ​വും ശ​രി​യ​ല്ല. 2022 മേ​യ്​ 17 മു​ത​ൽ 2026 ജൂ​ൺ 16 വ​രെ 28 ദി​വ​സം ഈ ​കേ​സു​ക​ൾ വാ​ദ​ത്തി​നു വെ​ച്ച​തും കാ​പ്പ​ന്‍റെ വ​ക്കീ​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ​തു​മാ​ണ്. വി​ധി​ദി​വ​സ​വും കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ങ്ങി​യ​തി​ന് അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റും വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Opposition pressure for Kapan's resignation
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