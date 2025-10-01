Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ‘ഓപറേഷന്‍ വനരക്ഷ’: റേഞ്ച്​ ഓഫിസർമാർക്ക്​ സസ്​പെൻഷൻ; ക​രാ​റു​കാ​രി​ൽ നി​ന്ന്​ വ​ൻ​തു​ക കൈ​പ്പ​റ്റി​

    ‘ഓപറേഷന്‍ വനരക്ഷ’: റേഞ്ച്​ ഓഫിസർമാർക്ക്​ സസ്​പെൻഷൻ; ക​രാ​റു​കാ​രി​ൽ നി​ന്ന്​ വ​ൻ​തു​ക കൈ​പ്പ​റ്റി​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ വ​ന​ര​ക്ഷ’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ വി​ജി​ല​ന്‍സ് ന​ട​ത്തി​യ മി​ന്ന​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ക​രാ​റു​കാ​രി​ൽ നി​ന്ന്​ വ​ൻ​തു​ക കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ര​ണ്ട്​ റേ​ഞ്ച്​ ഫോ​റ​സ്റ്റ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ.

    പെ​രി​യാ​ർ ഈ​സ്റ്റ്​ ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ തേ​ക്ക​ടി റേ​ഞ്ച്​ ഫോ​റ​സ്റ്റ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ കെ.​ഇ. സി​ബി, വ​ള​ള​ക്ക​ട​വ്​ റേ​ഞ്ച്​ ഫോ​റ​സ്റ്റ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ അ​രു​ൺ കെ. ​നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യി വ​നം മേ​ധാ​വി സ​സ്​​പെ​ന്‍റ്​ ചെ​യ്ത​ത്.

    വി​വി​ധ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​രാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ക​രാ​റു​കാ​രി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​രു​ൺ കെ. ​നാ​യ​ർ ത​ന്‍റെ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ​യും അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ 72,80,000 രൂ​പ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം 1,36,500 രൂ​പ ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കും ന​ൽ​കി.

    തേ​ക്ക​ടി​ റേ​ഞ്ച്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ കെ.​ഇ. സി​ബി​യു​ടെ വാ​ട്​​സാ​പ്പ്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ ഇ​തേ ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ വി​വി​ധ ബാ​ങ്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ 31,08,500 രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​താ​യും ബോ​ധ്യ​​പ്പെ​ട്ടു. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ദ്ദേ​ഹം മ​റ്റ്​ ര​ണ്ട്​ ക​രാ​റു​കാ​രി​ൽ നി​ന്ന്​ നേ​രി​ട്ടും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ വ​ഴി​യും യു.​പി.​ഐ മ​ഖേ​ന​യും 1,95,000 രൂ​പ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    കോ​ട്ട​യം ചീ​ഫ്​ ഫോ​റ​സ്റ്റ്​ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ (വൈ​ൽ​ഡ്​ ലൈ​ഫ്) ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി.

    News Summary - ‘Operation Vanaraksha’: Range officers suspended; Money seized from contractors
