Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 11:47 PM IST

    ഓപറേഷൻ നുംഖോർ: പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യത് 38 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം; പലതും അതിർത്തി കടത്തി

    ഓപറേഷൻ നുംഖോർ: പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യത് 38 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം; പലതും അതിർത്തി കടത്തി
    കൊ​ച്ചി: ഭൂ​ട്ടാ​നി​ൽ നി​ന്ന് നി​കു​തി വെ​ട്ടി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​തും ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ നും​ഖോ​റി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​യെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ൽ ക​സ്റ്റം​സ്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​താ​യും വി​വ​ര​മു​ണ്ട്.

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ർ​ത്തി ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ക​സ്റ്റം​സ് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 150 മു​ത​ൽ 200 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ക​സ്റ്റം​സ് നി​ഗ​മ​നം. ഇ​തി​ൽ 38 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ക​സ്റ്റം​സി​ന് ഇ​തി​ന​കം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. ബാ​ക്കി എ​വി​ടെ​യെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​വ​രം ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക ക​സ്റ്റം​സി​നും കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റെ​യ്ഡ് ന​ട​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​വ​രം വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ വാ​ട്ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ല​രും അ​ന്നേ വ​ണ്ടി​ക​ൾ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. കൂ​ണ്ട​ന്നൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി മാ​ഹി​ൻ അ​ൻ​സാ​രി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന് ക​സ്റ്റം​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    അ​രു​ണാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ലു​ള്ള 1992 മോ​ഡ​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് ക്രൂ​യി​സ​ർ വാ​ഹ​ന​മാ​ണ് ഇ​യാ​ളു​ടേ​ത്. വാ​ഹ​നം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്, അ​രു​ണാ​ച​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് പി​ന്നി​ലെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, അ​സം സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്നാ​മ്പു​റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് മാ​ഹി​നി​ൽ നി​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് അ​റി​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫ​സ്റ്റ് ഓ​ണ​ർ വാ​ഹ​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ, ഇ​യാ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​രു​തു​ന്ന​ത്. മ​റ്റ് കാ​റു​ക​ൾ പ​ല ഉ​ട​മ​ക​ൾ വ​ഴി കൈ​മാ​റി​യാ​ണ് എ​ത്തി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ മാ​ഹി​നി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടാ​ണെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും.

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന​ട​ക്കം രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു മാ​ഹി​നോ​ട് ക​സ്റ്റം​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ന​ട​ൻ അ​മി​ത് ച​ക്കാ​ല​ക്ക​ലി​ൽ നി​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭൂ​ട്ടാ​ൻ-​പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഫു​ന്റ​ഷോ​ലി​ങ്​ ന​ഗ​രം വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​സ​മി​ലും ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശി​ലും ര​ണ്ടാം ഉ​ട​മ​യാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് രീ​തി​യെ​ന്നു​മാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

